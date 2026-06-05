Boca hoy: Claudio Ubeda rompió el silencio, el dinero que piden por Sebastián Villa, se opera Edinson Cavani y más

En la antesala del Mundial 2026, Boca sigue siendo noticia. La palabra de Claudio Ubeda, la inminente operación a la que se someterá Edinson Cavani y el estado de las negociaciones para repatriar a Sebastián Villa son solo algunas de las novedades de este viernes 5 de junio. A continuación, todo lo que tenés que saber.

Úbeda reveló detalles de su salida de Boca

Dos días después de que se confirme oficialmente su salida, Claudio Úbeda rompió el silencio luego de dejar de ser el director técnico de Boca. Además de sorprender a todos con su inesperada declaración sobre que “no fue un fracaso” quedar eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores, también reveló detalles de la reunión con Marcelo Delgado.

En su rol como Director Deportivo del Xeneize, el Chelo fue el encargado de comunicarle al Sifón que su vínculo no iba a ser renovado, por lo que el punto final es el 30 de junio y su estadía había llegado a su final. En ese sentido, el entrenador confesó los pormenores del encuentro con el mánager del conjunto de la ribera y dejó frases más que interesantes…

La millonaria cifra que exige Independiente Rivadavia por Sebastián Villa

Se abrió un nuevo capítulo en la novela que protagonizan Boca e Independiente Rivadavia por Sebastián Villa. Ya hubo un acercamiento entre el club de La Ribera y el extremo colombiano, a quien buscan pese a no tener un entrenador que cubra el hueco que dejó la salida de Claudio Úbeda.

Mientras desde la dirigencia que comanda Juan Román Riquelme tratan de cerrar el arribo de un nuevo director técnico, comenzaron a realizar averiguaciones por el nacido en la ciudad colombiana de Bello, y desde el elenco mendocino dejaron en claro qué cantidad de dinero exigen.

Edinson Cavani será operado

Boca aceptó que Edinson Cavani pueda someterse a una intervención quirúrgica para buscar dejar atrás de una vez por todas sus problemas lumbares e intentar despedirse jugando del fútbol profesional. El delantero de 39 años espera poder realizarse cuanto antes esa operación y en el club están pendientes de que se le asigne una fecha para la misma.

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Esto tiene que ver con que la operación le demandará un mes de recuperación, más otro mes y medio hasta que pueda recibir el alta para volver a entrenarse a la par del grupo. Será su último intento para poder volver a jugar, después de dos bloqueos que no dieron los resultados esperados.