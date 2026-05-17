El premio de Coudet al plantel de River luego de acceder a la final del Apertura

El Millonario se impuso por 1 a 0 ante el Canalla en Núñez y ahora ya puso la cabeza en el duelo del próximo miércoles ante Bragantino.

Las últimas semanas de River fueron una montaña rusa de emociones. El equipo tuvo partidos muy malos y otros muy buenos. Ante San Lorenzo se vivió una jornada para el infarto, contra Gimnasia se mejoró drásticamente en el juego y frente a Rosario Central se jugó como si fuese una final, con un clima impresionante en el Estadio Monumental.

River alcanzó la final del Torneo Apertura y ahora espera rival, al cual conocerá este domingo por la tarde cuando termine el duelo entre Argentinos Juniors y Belgrano. Mientras tanto, Eduardo Coudet premió al plantel del Millonario dándoles el domingo libre.

Es que entre partidos por el Apertura y otros por la Copa Sudamericana, el último mes de River fue sumamente exigente. En líneas generales con buenos resultados, pero no siempre jugando bien. Los futbolistas realizaron un gran esfuerzo físico y tener este domingo libre es importante para que puedan darle descanso al cuerpo antes de afrontar una semana clave.

Colidio celebra su gol ante Rosario Central. (Foto. Getty).

¿Qué le queda a River en el semestre?

Los de Núñez afrontarán tres partidos más antes de cerrar oficialmente el primer semestre. El miércoles 20 se medirá ante Bragantino en el Monumental por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana, el domingo 24 jugará la final del Torneo Apertura en Córdoba mientras que el miércoles 27 recibirá a Blooming por la última fecha de la Sudamericana.

Cabe destacar que River ya aseguró su clasificación en la Copa Sudamericana, pero ahora buscará clasificar como primero de su zona, así pasará directamente a octavos de final. Quienes clasifiquen en segundo lugar deberán jugar un playoffs contra alguno de los terceros de la Copa Libertadores.

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