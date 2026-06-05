Murió el Indio Solari: su pasión por Boca y su vínculo con Riquelme

Dolor en el mundo de la música y la cultura: falleció Carlos Alberto Solari a sus 77 años. Indio, como se lo conocía popularmente padecía Mal de Parkinson y en los últimos años ya prácticamente no salía de su domicilio, pese a que su banda -Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado- tocaban. Él aparecía desde las pantallas para deleitar a sus fanáticos.

Solari, líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, nació en Concordia, Entre Ríos, pero de chico se trasladó a La Plata. Si bien se lo identificó con los dos clubes más populares de dicha ciudad, la realidad es que su pasión estaba con Boca Juniors. Por otro lado, Indio siempre dejó en claro su fanatismo por Juan Román Riquelme, a quien conoció.

En octubre de 2025, Indio Solari dialogó con El Canciller y respaldó a Juan Román Riquelme: “Román es alguien a quien quiero mucho, me parece un tipo con códigos y a mi no me asustan los códigos, me gustan”.

Además, agregó: “A mi me ha venido a visitar y he pasado una tarde magnífica con él. Es un tipo muy inteligente y honesto. No sé si tendrá la capacidad de manejar una administración, pero que se haga responsable de la parte ética del club, me parece que está haciendo lo correcto”.

Carlos Solari en el estudio de grabación. (Foto: @indiosolarioficial).

Su debilidad por Román

En 2024, Indio también lo había comparado con Maradona y Messi: “No fue solamente porque quizás haya sido el jugador que más me haya gustado a mí. Está bien Maradona y Messi, pero el mediocampista que tiene pase y también entra y patea… Román ha sido un jugador estupendo“.

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El día que Pergolini presentó a Riquelme y Solari

Mario Pergolini, que fue vicepresidente junto a Riquelme en la gestión de Amor Ameal, reveló hace un tiempo en diálogo con Pasarla Bien que él fue quien presentó a Riquelme y Carlos Solari: “Yo los presenté. Hay cosas que han visto estos ojos que vos decís ´Dios mío´”.

“El Indio tenía al hijo, que nunca lo había llevado a la cancha. Por como es él, el Indio no sabía cómo ir a una cancha, le armamos todo para que entre. Lo subimos más temprano, se bajó derecho al ascensor, lo pusimos ahí, después entró la gente. Le decimos a Román que estaba al Indio, que lo vaya a ver”, agregó Pergolini.

“Román le dice al utilero de Boca de ese momento que le dé una camiseta que se la tenía que dar a alguien, le pregunta a quién y el utilero se empieza a emocionar, se pone a llorar, Román no entendía nada, porque no entendía la dimensión del Indio. “Entonces el utilero se saca la remera y tenía tatuado al Indio”, sumó Mario Pergolini.

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“Cuando se encuentran los dos era como el meme de Spiderman, ja. Ahí te das cuenta que el mundo no entiende lo que estamos viendo, es la sumatoria de todo”, completó Mario Pergolini.

Indio presente en La Bombonera junto a Román.

El cancionero de Los Redondos en el fútbol argentino

Pese a ser una de las bandas más icónicas y populares de Argentina, no son muchas las hinchadas que entonan canciones de Los Redondos en sus tribunas. Atlanta tiene su versión de La Bestia Pop, Atlético Tucumán una de Jijiji, mientras que Argentino de Quilmes supo cantar la suya de El Pibe de los astilleros.