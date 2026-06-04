Tras cerrar a Otamendi y mientras lucha por Almada y Correa, el entrenador Millonario no baja los brazos en torno al volante de Betis.

Tras un semestre bastante adverso, River se propuso diagramar un mercado de pases realmente fuerte. Stefano Di Carlo, Pablo Longoria, Enzo Francescoli y Eduardo Coudet se alinearon detrás del objetivo de confeccionar un plantel acorde a las ambiciones del Millonario pensando en lo que será la actividad después del Mundial.

En ese contexto, los de Núñez ya cerraron a Nicolás Otamendi y se mueven por otros nombres propios de suma jerarquía como Thiago Almada, Ángel Correa y compañía. Pero no son los únicos apuntados para la siguiente ventana de transferencias, ya que se maneja un abanico realmente amplio de opciones para enriquecer la nómina.

Así las cosas, hay otro jugador de la Selección Argentina, que incluso estará en la próxima Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México, que le quita el sueño a Eduardo Coudet. Se trata de Giovani Lo Celso, experimentado mediocampista de 30 años de edad que milita actualmente en Real Betis, de la máxima categoría de España.

Lo Celso, surgido de las divisiones inferiores de Rosario Central y con pasado también en Paris Saint-Germain, Tottenham Hotspur y Villarreal, conoce al Chacho, precisamente de su paso por el Canalla. El volante y el entrenador mantienen una relación estrecha que podría desencadenar en un reencuentro más temprano que tarde.

Giovani Lo Celso, jugador de Betis. (Foto: Getty)

Inclusive, según pudo saber BOLAVIP, Coudet quiere a Lo Celso para River y hasta lo llama seguido. De todas maneras, más allá del interés existente que hay por el 65 veces internacional con la Selección Argentina, todavía no se ha entablado ningún tipo de negociación para que se ponga la camiseta del Millonario en el corto plazo.

Publicidad

No es un detalle menor que, actualmente, Lo Celso tiene contrato con Betis hasta el 30 de junio de 2028. Es decir, por dos temporadas más. La reciente campaña del mediocampista en dicha institución de Andalucía fue irregular, pero los ibéricos no presentan intenciones de desprenderse de los servicios del argentino de forma sencilla.

Paralelamente, según lo expuesto por el sitio web especializado Transfermarkt, Lo Celso tiene actualmente un valor de mercado de 10 millones de euros. Una prueba que habla a las claras de que el rosarino no se encuentra en su mejor momento, ya que alcanzó su máxima cotización en junio de 2019, cuando costó 50 millones de euros.

Los números de Gio Lo Celso

A nivel de equipos, Giovani Lo Celso ha visto acción en 378 partidos de carácter oficial, acumulando 50 anotaciones y 54 asistencias.Los jugadores que se irán de River

Publicidad

Los jugadores que se irán de River

Tal como afirmó Stefano Di Carlo en diálogo con ESPN, aproximadamente 15 jugadores podrían marcharse en este mercado de pases. Dentro de esta lista aparecen cinco nombres fuertes que integraron el plantel en el primer semestre y que no lo harán para la segunda parte de la temporada.

Según pudo saber Bolavip, Pablo Longoria, director deportivo de Millonario, le comunicó a Maximiliano Salas, Kevin Castaño, Paulo Díaz, Giuliano Galoppo y Matías Galarza Fonda que no serán tenidos en cuenta, por lo que deberán buscar ofertas para continuar su carrera fuera del club.

DATOS CLAVE

Giovani Lo Celso es el mediocampista de 30 años que Coudet quiere para River.

Publicidad

10 millones de euros es el valor de Lo Celso, con contrato hasta 2028.