Antes de jugar su segundo Mundial con Ecuador, Galíndez reveló el consejo que le dio un entrenador de la Selección Argentina

El arquero de Huracán se refirió a una frase clave para tener la oportunidad de disputar su segunda Copa del Mundo a los 39 años.

Hernán Galíndez nació en Rosario y defiende el arco de Huracán, pero por segundo Mundial consecutivo representará a la Selección de Ecuador, que optó por naturalizarlo tras ocho años consolidado en la Universidad Católica de dicho país y lo convocó por primera vez en 2020.

El propio arquero le reconoció a FIFA que su carrera “fue un milagro”, porque no podía haber imaginado tras irse al descenso con Rosario Central y sufrir una depresión que años más tarde iba a estar jugando una Copa del Mundo, próximamente dos, junto a los mejores futbolistas del planeta.

Convencido de que también será la última, reconoció que en Ecuador hay gran ilusión por poder hacer una participación histórica y aseguró que en ese sentido será clave la experiencia que pudieron hacer en Qatar. “Nos conocemos hace cuatro, cinco, seis años con algunos. Cuando uno convive tanto tiempo aprendemos a conocernos mucho más, a saber cuáles son los sueños de cada uno, cómo se llaman sus hijos, su esposa. Y eso es un plus extra”, explicó.

Y agregó: “Yo soy el más grande de la selección, pero entre ellos se conocen desde las inferiores. Son un grupo de amigos jugando en una selección. Y hay un único mandato que está por encima de todos nosotros: nadie puede estar enojado. Entendemos que jugar no es lo más importante, sino que a Ecuador le vaya bien“.

A sus 39 años, Hernán Galíndez jugará su segundo Mundial con la Selección de Ecuador.

Además, Galíndez reveló un consejo de un integrante del cuerpo técnico de la Selección Argentina, campeón del mundo en Qatar, que lo marcó a lo largo de su carrera. “Yo me volvía loco de chico con hacer mucho salto y mucha velocidad. Y un entrenador de arqueros que tuve el privilegio de tener de chico, Martín Tocalli, me dijo ‘alguna vez la fuerza y la velocidad las vas a perder, lo que no vas a perder nunca es la técnica y la ubicación en el arco. Si lográs tener esas cosas, vas a poder atajar mucho más tiempo’. Y es verdad”, le contó a FIFA el arquero de 39 años.

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Las dificultades del Grupo E

Hernán Galíndez cree que el Grupo E será un auténtico desafío para Ecuador, que hará su estreno en el Mundial enfrentando a Costa de Marfil, que viene de imponerse a Francia en un amistoso de preparación, el domingo 14 de junio en el Lincoln Field de Filadelfia.

“En un Mundial no hay rival que vos digas ‘a este le vamos a ganar seguro’. Eso no existe. Sabemos que Costa de Marfil es un equipo muy físico, que la mayoría juega en la liga francesa y en la Premier League. Un rival durísimo. Curazao tiene la particularidad de que va a ser su primer Mundial y que se van a jugar el sueño de un país. Otro partido durísimo. Y Alemania es Alemania. Tenemos que tratar de ir partido a partido, de entender que los tres partidos te dan tres puntos, de no hacer cuentas. Creo que podemos ser muy competitivos contra cualquier rival. Lo hemos demostrado”, señaló el arquero.

Data clave

Hernán Galíndez atajará su segundo Mundial con Ecuador , tras su convocatoria inicial en 2020 .

atajará su segundo Mundial con , tras su convocatoria inicial en . 39 años tiene el arquero nacido en Rosario que actualmente ataja en Huracán .

tiene el arquero nacido en que actualmente ataja en . 14 de junio debutará Ecuador por el Grupo E frente a Costa de Marfil.