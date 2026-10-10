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Torneo Clausura

Así quedaron la tabla anual y los cruces del Torneo Clausura tras el triunfo de River

Este sábado hubo 4 partidos que generaron modificaciones en todas las tablas de posiciones del fútbol argentino.

Ángel Correa y Gonzalo Montiel, figuras de River Plate.
© GettyÁngel Correa y Gonzalo Montiel, figuras de River Plate.

Luego del segundo día de los partidos de la fecha 12, el Torneo Clausura 2026 empieza a tomar forma con buena parte de las jornadas disputadas y levanta la temperatura. Ya en la recta decisiva, todas las miradas apuntan a los mismos objetivos: los playoffs y la tabla anual. Por ese motivo, vamos a repasar cómo quedó todo tras este sábado 10 de octubre.

En el primer turno, Barracas Central venció 2-0 a Huracán y dio un paso clave para meterse en el lote de los potenciales clasificados a los duelos de eliminación directa. Luego, Central Córdoba empató 2-2 contra Estudiantes de La Plata en Santiago del Estero, repartieron un punto por lado y no le sirvió a ninguno de los dos para sus respectivas luchas.

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Norberto Briasco, autor de los dos goles de Barracas Central ante Huracán.

Norberto Briasco, autor de los dos goles de Barracas Central ante Huracán.

Más tarde, Banfield le ganó 2-1 a Tigre en Victoria y selló un triunfo fundamental para alejarse de lo más bajo de la tabla de posiciones y soñar con entrar entre los mejores 8. Por último, River venció 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto en el Monumental, selló el descenso de los cordobeses y sumó tres puntos claves, pero todavía no está entre los clasificados.

Así está la llave de playoffs hasta el momento

Lado izquierdo de la llave

Instituto (1°A) – Barracas Central (8°B)
Rosario Central (4°B) – Lanús (5°A)

Belgrano (2°B) – Gimnasia (M) (7°A)
Boca (3°A) – Gimnasia LP (6°B)

Lado derecho de la llave

Argentinos (1°B) – Independiente (8°A)
Vélez (4°A) – Huracán (5°B)

Defensa y Justicia (2°A) – Ind. Rivadavia (7°B)
Sarmiento (3°B) – Newell’s (6°A)

La Tabla Anual 2026

  1. Independiente Rivadavia – 52 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN
  2. Boca Juniors – 51 puntos – COPA LIBERTADORES
  3. Argentinos Juniors – 50 puntos – COPA LIBERTADORES
  4. Vélez Sarsfield – 49 puntos – COPA SUDAMERICANA
  5. Instituto – 47 puntos – COPA SUDAMERICANA
  6. Rosario Central – 47 puntos – COPA SUDAMERICANA
  7. Estudiantes LP – 45 puntos – COPA SUDAMERICANA
  8. River Plate – 45 puntos – COPA SUDAMERICANA
  9. Belgrano – 45 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
  10. Gimnasia de La Plata – 45 puntos
  11. Defensa y Justicia – 43 puntos
  12. Lanús – 41 puntos
  13. Huracán – 41 puntos
  14. Independiente – 41 puntos
  15. Barracas Central – 39 puntos
  16. Sarmiento – 38 puntos
  17. Gimnasia (M) – 36 puntos
  18. Unión – 34 puntos
  19. Talleres – 34 puntos
  20. San Lorenzo – 33 puntos
  21. Tigre – 32 puntos
  22. Racing – 32 puntos
  23. Newell’s – 32 puntos
  24. Banfield – 31 puntos
  25. Atlético Tucumán – 28 puntos
  26. Platense – 26 puntos
  27. Central Córdoba – 26 puntos
  28. Deportivo Riestra – 22 puntos
  29. Aldosivi – 16 puntos
  30. Estudiantes (RC) – 11 puntos – DESCENSO

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

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Nahuel de Hoz
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