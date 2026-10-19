Así quedó la Tabla Anual tras la Fecha 13 del Torneo Clausura 2026: Boca lidera y River no tiene margen de error

Este lunes, con el desarrollo de otros tres encuentros, culminó la Fecha 13 del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina. En medio de ese panorama, la Tabla Anual está que arde, con equipos luchando por el título que otorga la misma y con otros tantos soñando con la Copa Libertadores de América y con la Copa Sudamericana.
En primera instancia, el sorprendente Sarmiento de Junín de Facundo Sava recibió a Barracas Central en el Estadio Eva Perín de dicha ciudad bonaerense. Y, pese a comenzar ganando, el Verde tuvo que conformarse con un empate 1-1. Jhon Rentería se encargó de abrir la cuenta para el local, en tanto que Rodrigo Insúa, de penal, emparejó la historia.
Paralelamente, Newell’s Old Boys de Rosario se encontró frente a frente con Central Córdoba de Santiago del Estero y cosechó una muy importante victoria por 2-1. Jerónimo Gómez Mattar (31′) y Santiago Solari (69′) fueron los autores de los goles del conjunto anfitrión, mientras que Leonardo Sequeira descontó para el Ferroviario.
Y, por último, un necesitado Deportivo Riestra cerró la Fecha 13 del Torneo Clausura midiendo fuerzas con Unión de Santa Fe. En definitiva, el Malevo y el Tatengue terminaron empatando 1-1, consumando un resultado que no le sirve a ninguno de los dos. Juan Cruz Randazzo adelantó al local, mientras que Tobías Rubio lo empató para la visita.
La Tabla Anual 2026
- Boca Juniors – 54 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN
- Argentinos Juniors – 54 puntos – COPA LIBERTADORES
- Rosario Central – 53 puntos – COPA LIBERTADORES
- Independiente Rivadavia – 53 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Vélez Sarsfield – 52 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Instituto – 50 puntos – COPA SUDAMERICANA
- River Plate – 49 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Belgrano – 48 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
- Gimnasia de La Plata – 48 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Lanús – 47 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Estudiantes LP – 45 puntos
- Independiente – 43 puntos
- Defensa y Justicia – 43 puntos
- Huracán – 41 puntos
- Barracas Central – 40 puntos
- Sarmiento – 40 puntos
- San Lorenzo – 39 puntos
- Gimnasia (M) – 39 puntos
- Unión – 35 puntos
- Talleres – 35 puntos
- Newell’s – 35 puntos
- Tigre – 33 puntos
- Racing – 33 puntos
- Banfield – 31 puntos
- Atlético Tucumán – 28 puntos
- Platense – 27 puntos
- Central Córdoba – 26 puntos
- Deportivo Riestra – 23 puntos
- Aldosivi – 16 puntos
- Estudiantes (RC) – 14 puntos – DESCENDIÓ