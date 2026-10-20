Jugador x Jugador: los puntajes de Boca vs. Vasco da Gama por la Copa Sudamericana 2026

Las calificaciones de los futbolistas del conjunto Xeneize en el partido ante Vasco da Gama por la vuelta de las semifinales del certamen continental.

Álvaro Montero (6): No tuvo demasiado trabajo como consecuencia de la falta de ideas de Vasco da Gama a lo largo de la mayor parte del partido. No pudo hacer demasiado en el tanto de Rodríguez y se mostró realmente seguro en los envíos aéreos.

Leandro Lozano (6): Vasco da Gama no eligió su sector para la mayoría de sus ataques, por lo que el uruguayo no pasó grandes sobresaltos y no tuvo errores graves en la contención. Paralelamente, se proyectó de forma aislada, pero con bastante acierto.

Lautaro Di Lollo (8,5): Continuó consolidándose como un auténtico referente del primer equipo de Boca. Se mostró muy sólido en sus movimientos y también en los duelos individuales, abriendo la cuenta con un gran cabezazo y mostrándose firme en las salidas.

Facundo Herrera (8): Volvió a jugar como si tuviese una década en Primera, anticipándose, peleando y redondeando un claro saldo positivo en el uno contra uno. Inteligente para los cruces y muy firme tanto por arriba como también por abajo.

Lautaro Blanco (7): Una vez más, sumamente importante para Boca cada vez que pasó al ataque. Se proyectó con mucho criterio e incluso fue determinante para el primer gol, enviando un centro muy preciso para la cabeza de Di Lollo. En la marca, tuvo problemas con el ingreso de Rodríguez.

Lautaro Blanco disputando una pelota. (Foto: Getty)

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Milton Delgado (6): Arrancó bien, ofreciendo un muy buen despliegue y también una encomiable entrega, con una acertada distribución de la pelota. En la etapa complementaria, algo condicionado por la merma física, evidenció algunas complicaciones.

Rodrigo Battaglia (7): Fue titular pese a su profunda inactividad y cumplió durante toda su estadía en el campo de juego. Se mostró ordenado, acertando en conceptos de ubicación y despliegues y siendo preciso con la pelota. Bien en el juego aéreo.

Santiago Ascacibar (6): De mayor a menor. Luego de un inicio en el que logró imponerse en la mitad de la cancha, desdoblándose y siendo importante en varias facetas del juego, se fue apagando, un poco por el desgaste físico de la primera parte.

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Leonel Flores (4): Flojo partido del juvenil, que venía siendo realmente importante para Boca en cotejos anteriores. No escatimó esfuerzo en ningún momento, pero se mostró totalmente irresoluto en los últimos metros y no siguió a Rodríguez en el descuento de Vasco.

Miguel Merentiel (7,5): Arrancó con todo, peleando cada pelota y siendo un dolor de cabeza para la última línea de Vasco. De hecho, marcó el segundo del Xeneize con una muy buena definición cara a cara con el arquero. Se fue cansando y diluyendo progresivamente.

Sebastián Villa (6): Alternó apariciones criteriosas como la que derivó en la asistencia para Merentiel en el segundo gol con algunas otras que no decidió ni ejecutó bien. De todos modos, apoyado en su velocidad, fue un problema para la defensa rival.

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Sebastián Villa en uno de sus intentos. (Foto: Getty)

Ingresaron:

Leandro Paredes (7): Le costó su primer tramo en la cancha, pero terminó siendo decisivo con un filoso remate de media distancia que contó con la complicidad del arquero.

Alan Velasco (-): Ingresó en la recta final del despectáculo y no pudo desequilibrar demasiado.

Enner Valencia (-): Acotados minutos en la cancha, pero mucho compromiso y trabajo sucio.

Ayrton Costa (-): Entró en la recta final del espectáculo.