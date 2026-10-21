Acuerdo verbal entre la Selección Argentina y Lionel Scaloni para renovar su contrato hasta 2030

El entrenador oriundo de Pujato seguirá al mando de la Albiceleste por cuatro años más. Los detalles.

“Si todo va bien, seguiré siendo entrenador“. En su última conferencia de prensa, luego del partido ante Benín en la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina, Lionel Scaloni dejó esta frase en la que remarcó de manera contundente que quería seguir en su cargo como el entrenador de la Albiceleste.

Las charlas para extender su contrato, que expiraba en diciembre de este año, comenzaron apenas llegó a Argentina para disputar la fecha FIFA de septiembre y octubre. Este miércoles, se llegó a un acuerdo verbal entre todas las partes y Scaloni renovará su vínculo con la Selección hasta la culminación del próximo Mundial.

La intención de AFA se hizo efectiva: que Scaloni continúe como el seleccionador nacional hasta fines del 2030, para que pueda dirigir su tercera Copa del Mundo tras Qatar 2022 y el de Norteamérica de 2026.

Scaloni sigue en la Selección Argentina

Las cuestiones a resolver de lo contractual se pulieron y el nacido en Pujato seguirá al mando de la Selección Argentina hasta diciembre de 2030.

Los nuevos objetivos de Scaloni en la Selección tras la renovación

En primera instancia, luego de acordar la renovación contractual, el DT deberá conducir la reconstrucción del plantel tras el retiro de Lionel Messi. En sintonía, una vez que encuentre el equipo titular y la base para el futuro, apuntará sus cañones a ganar la Copa América 2028.

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Por último, la intención será nuevamente pelear por la corona global en el Mundial 2030, donde Argentina será anfitriona junto con Uruguay, Paraguay, Portugal, España y Marruecos. Por eso mismo, participará de las Eliminatorias pero como un comodín, ya que está clasificada a la próxima Copa del Mundo.

Los números de Lionel Scaloni al mando de la Selección Argentina

Desde su asunción como interino en septiembre del 2018 hasta la actualidad, el DT estuvo al mando de la Albiceleste en 105 partidos, en los que consiguió 81 victorias, 14 empates y apenas 10 derrotas. Además, ganó 4 títulos: las Copas América de 2021 y 2025, la Finalissima de 2022 y el Mundial de Qatar del mismo año.

Los detalles de la próxima fecha FIFA

Serán dos amistosos: el primero de ellos el 13 de noviembre ante Uruguay en Buenos Aires, mientras que el segundo será el 17 del mismo mes frente a Costa Rica en Córdoba.

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“La Albiceleste disputará dos amistosos en la próxima Fecha FIFA: el 13 de noviembre se medirá ante Uruguay en Buenos Aires, y el 17 hará lo propio frente a Costa Rica, en Córdoba“, informó la AFA desde la cuenta oficial de la Selección Argentina.