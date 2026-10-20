Por qué la clasificación de Boca a la final de la Copa Sudamericana beneficia a River

El Xeneize, con su clasificación para el juego decisivo por el título en la Copa Sudamericana, quedó a tiro de beneficiar indirectamente a River.

Este martes, en el marco del partido de vuelta correspondiente a las semifinales de la presente edición de la Copa Sudamericana, Vasco da Gama y Boca Juniors midieron fuerzas en el mítico Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Lo hicieron después de lo que fue la victoria por la mínima diferencia del combinado brasileño en la Bombonera.

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En ese contexto, el encuentro no pudo haber comenzado de una mejor forma para los comandados tácticamente por Rodolfo Arruabarrena. Sucede que, cuando transcurrían jugados solamente 4 minutos del primer tiempo, Lautaro Di Lollo capitalizó un excelente centro desde la izquierda de Lautaro Blanco para marcar el 1-0.

Pero, lejos de conformarse con eso, Boca fue por más. Vasco da Gama se vio invadido por el nerviosismo permanente, equivocándose una y otra vez. Esto generó que un error en la salida genere una asistencia de Sebastián Villa para Miguel Merentiel, quien quedó mano a mano y puso el segundo, marcador con el que llegó el descanso.

Miguel Merentiel celebra su gol frente a Vasco da Gama. (Foto: Getty)

Posteriormente, ya en la etapa complementaria, Vasco da Gama fue con todo buscando el descuento y lo terminó encontrando, con más ímpetu que buen fútbol. Ocurrió cuando se jugaban 21 minutos de dicho período final, momento en el que el ingresado José Luis Rodríguez apareció por sorpresa y sacó un gran remate cruzado.

Pero, cuando a Boca parecía complicársele el panorama, el ingresado Leandro Paredes, envuelto en problemas físicos, sacó un remate peligroso de media distancia que encontró una flojísima respuesta del arquero brasileño. Por ende, el disparo se transformó en el 3-1 que terminaría siendo definitivo y que clasificaría a Boca para la gran final.

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Por qué la clasificación de Boca beneficia a River

Lisa y llanamente, si Boca se hace con el título en el marco de la presente edición de la Copa Sudamericana, se clasificará directamente para la próxima temporada de la Copa Libertadores de América y liberará un cupo a través de la Tabla Anual. Esto generaría que River, al igual que otros equipos, cuente con una chance más para conseguir ese mismo objetivo en torno al certamen continental.

Los demás equipos que se vieron beneficiados