Atentos River y Boca: el enigmático posteo de Kevin Lomónaco sobre su futuro en Independiente

De cara al próximo mercado de pases, River y Boca saldrán en búsqueda de refuerzos para iniciar una nueva temporada. En ambos equipos, uno de los puestos en los que intentarán incorporar es en la zaga central, debido a las pocas variantes que tienen a disposición en los planteles.

Es por eso que Kevin Lomónaco, una de las figuras de Independiente, estará en el nombre de los dos clubes más importantes de Argentina, ya que el Rojo de Avellaneda necesita vender futbolistas para sanear su economía y está dispuesto a escuchar ofertas por el central.

En este contexto, el defensor central de 23 años subió una llamativa historia a su cuenta de Instagram, en la que marcó un indicio que podría marcharse de Independiente. Con una foto suya jugando en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, escribió “gracias por el cariño de siempre”.

El posteo de Kevin Lomónaco.

El mensaje que escribió en esa foto se podría considerar como uno de despedida para los hinchas del Rojo de Avellaneda, club en el que jugó durante una temporada y media. Además, días atrás, subió un posteo con la canción “Gracias” de Ozuna, dando a entender lo mismo.

Pensando en el próximo mercado de pases, la dirigencia de Independiente escuchará ofertas por sus principales jugadores. Además de Lomónaco, el otro que podría marcharse es Felipe Loyola, el mediocampista chileno que estaría en el radar del Xeneize para realizar un ofrecimiento formal.

Publicidad

Publicidad

Los números de Kevin Lomónaco en Independiente

ver también Además de River, el otro equipo del fútbol argentino que se favorece del título de Lanús en la Copa Sudamericana

Desde su llegada al Rojo de Avellaneda, el defensor central de 23 años disputó un total de 64 partidos, en los que convirtió 2 goles y aportó una asistencia. Además, recibió 6 amarillas y fue expulsado en una oportunidad en 5591 minutos en cancha.

En síntesis