Además de River, el otro equipo del fútbol argentino que se favorece del título de Lanús en la Copa Sudamericana

¡Lanús es campeón de la Copa Sudamericana 2025! El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino logró su tercer título internacional al vencer a Atlético Mineiro mediante los penales, donde Nahuel Losada se convirtió en héroe al contener tres remates del rival.

Con el título del Granate, el fútbol argentino sumó un nuevo clasificado a la Copa Libertadores 2026, por lo que ya son cinco los participantes de la próxima edición: Platense, Independiente Rivadavia, Rosario Central, Boca y ahora Lanús. A ellos se suma Argentinos Juniors, presente en el repechaje de la Libertadores.

Gracias a esta consagración del equipo del sur bonaerense, tanto River como Barracas Central recibieron buenas noticias respecto a la clasificación de las copas internacionales. El Guapo, por su parte, consiguió meterse a la Copa Sudamericana del año que viene, un hecho histórico para el club barranqueño.

Y el Millonario, en cambio, necesitaba del título de Lanús para tener una vía más para clasificar a la Libertadores. Es que las posibilidades de River de meterse al certamen dependen de que el propio equipo de Núñez, Boca, Argentinos o Central ganen el campeonato local, y ahora se suma la misma posibilidad con Lanús.

El título de cualquiera de estos equipos liberaría un cupo de tabla anual, que sería para River mediante repechaje (salvo que salga campeón), y para Argentinos Juniors se liberaría el cupo de clasificación directa.

Así quedó la tabla anual, con los clasificados a las copas internacionales

# Equipos PTS J Gol +/- G E P 1 Rosario Central (LIB) 66 32 40:16 24 18 12 2 2 Boca Juniors (LIB) 62 32 52:23 29 18 8 6 3 Argentinos (Rep. LIB) 57 32 42:22 20 16 9 7 4 River (SUD) 53 32 41:24 17 14 11 7 5 Racing (SUD) 53 32 42:29 13 16 5 11 6 Riestra (SUD) 52 32 32:19 13 13 13 6 7 San Lorenzo (SUD) 51 32 27:21 6 13 12 7 8 Lanús (LIB) -CAMPEÓN SUDAMERICANA- 50 32 33:24 9 13 11 8 9 Tigre (SUD) 49 32 32:25 7 13 10 9 10 Barracas Central (SUD) 49 32 39:35 4 12 13 7 11 Independiente 47 32 37:25 12 12 11 9

