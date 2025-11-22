Es tendencia:
Además de River, el otro equipo del fútbol argentino que se favorece del título de Lanús en la Copa Sudamericana

El título del Granate en Asunción supone una enorme noticia para los de Marcelo Gallardo y para Barracas Central.

Por Lautaro Tiburzio

¡Lanús es campeón de la Copa Sudamericana 2025! El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino logró su tercer título internacional al vencer a Atlético Mineiro mediante los penales, donde Nahuel Losada se convirtió en héroe al contener tres remates del rival.

Con el título del Granate, el fútbol argentino sumó un nuevo clasificado a la Copa Libertadores 2026, por lo que ya son cinco los participantes de la próxima edición: Platense, Independiente Rivadavia, Rosario Central, Boca y ahora Lanús. A ellos se suma Argentinos Juniors, presente en el repechaje de la Libertadores.

Gracias a esta consagración del equipo del sur bonaerense, tanto River como Barracas Central recibieron buenas noticias respecto a la clasificación de las copas internacionales. El Guapo, por su parte, consiguió meterse a la Copa Sudamericana del año que viene, un hecho histórico para el club barranqueño.

Y el Millonario, en cambio, necesitaba del título de Lanús para tener una vía más para clasificar a la Libertadores. Es que las posibilidades de River de meterse al certamen dependen de que el propio equipo de Núñez, Boca, Argentinos o Central ganen el campeonato local, y ahora se suma la misma posibilidad con Lanús.

El título de cualquiera de estos equipos liberaría un cupo de tabla anual, que sería para River mediante repechaje (salvo que salga campeón), y para Argentinos Juniors se liberaría el cupo de clasificación directa.

Así quedó la tabla anual, con los clasificados a las copas internacionales

¡Lanús le ganó a Atlético Mineiro y es campeón de la Copa Sudamericana!

#EquiposPTSJGol+/-GEP
1Rosario Central (LIB)663240:162418122
2Boca Juniors (LIB)623252:23291886
3Argentinos (Rep. LIB)573242:22201697
4River (SUD)533241:241714117
5Racing (SUD)533242:291316511
6Riestra (SUD)523232:191313136
7San Lorenzo (SUD)513227:21613127
8Lanús (LIB) -CAMPEÓN SUDAMERICANA-503233:24913118
9Tigre (SUD)493232:25713109
10Barracas Central (SUD)493239:35412137
11Independiente473237:251212119

Cómo quedó la tabla de títulos internacionales de equipos argentinos

  • Boca (Argentina) 18. 3 intercontinentales, 6 Libertadores, 2 Sudamericana, 4 Recopa Sudamericana, 1 Supercopa, 1 Copa Nicolás Leoz y 1 Copa Master.
  • Independiente (Argentina) 18. 2 intercontinentales, 7 Libertadores, 2 Sudamericana, 1 Recopa Sudamericana, 2 Supercopa, 1 Suruga Bank y 3 Interamericana.
  • River (Argentina) 12. 1 Intercontinental, 4 Libertadores, 1 Sudamericana, 3 Recopa Sudamericana, 1 Supercopa, 1 Suruga Bank y 1 Interamericana.
  • Estudiantes de La Plata (6): Intercontinental (1): 1968. Libertadores (4): 1968, 1969, 1970, 2009. Interamericana (1):1969.
  • Racing (5): Intercontinental (1): 1967. Copa Libertadores (1): 1967. Supercopa (1) 1988. Copa Sudamericana (1) 2024. Recopa Sudamericana (1) 2025
  • Vélez Sarsfield (5): Intercontinental (1): 1994. Libertadores (1): 1994. Recopa (1):1997. Supercopa (1): 1996. Interamericana (1): 1996.
  • San Lorenzo (3): Copa Mercosur 2001 – Sudamericana 2002 – Libertadores 2014.
  • Lanús (3): Conmebol 1996 – Sudamericana 2013 – Sudamericana 2025.
  • Argentinos (2): Libertadores 1985 – Interamericana 1986.
  • Defensa y Justicia (2): Sudamericana 2020 – Recopa 2021.
  • Arsenal (2): Sudamericana 2007 – Suruga Bank 2008.Rosario Central (1): Conmebol 1995.
  • Talleres de Córdoba (1): Conmebol 1999.
