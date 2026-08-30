Boca, ante un puntero: así están los cruces de octavos de final del Torneo Clausura 2026

Nos acercamos al Ecuador de la primera etapa del Torneo Clausura 2026 y los puntos en juego cada vez son más importantes para los equipos. En un certamen corto y cambiante, donde hasta los equipos con menor presupuesto se animan a pelear, los grandes deben luchar de más para ubicarse bien de cara a los Playoffs.
Con el triunfo ante Lanús sobre el cierre, el último viernes, Boca volvió a meterse en zona de clasificación a la próxima instancia. Sin embargo, recién fue su segunda victoria en el torneo, por lo que debe continuar sumando para asegurarse un boleto.
Por el momento, el Xeneize está en la octava posición de la Zona A, lugar que lo obligaría a enfrentarse al puntero de la Zona B y en condición de visitante. Hasta ahora, Argentinos Juniors sería ese primer rival en la etapa de eliminación directa.
En La Paternal, el Bicho venció este domingo a Aldosivi por 2-1 y no solo se mantuvo en la primera posición de su grupo, sino también en lo más alto de la Tabla Anual, donde ahora comparte la cima con Independiente Rivadavia.
Argentinos venció a Aldosivi. (Foto: @AAAJOficial)
Así están los cruces de octavos de final
- Gimnasia de Mendoza vs. Huracán
- Vélez Sarsfield vs. Atlético Tucumán
- Instituto vs. Rosario Central
- Defensa y Justicia vs. Tigre
- Argentinos Juniors vs. Boca Juniors
- Sarmiento de Junín vs. Independiente
- Gimnasia La Plata vs. Newell’s Old Boys
- Belgrano vs. Unión de Santa Fe
Cómo está la tabla del Torneo Clausura 2026
Los partidos que quedan de la Fecha 7
LUNES 31 DE AGOSTO
- 19.00 – Estudiantes de La Plata vs. Newell’s Old Boys
- 19.00 – Defensa y Justicia vs. Platense
- 21.15 – Tigre vs. Barracas Central
- 21.15 – Instituto vs. San Lorenzo
Datos clave
- Boca se posicionó octavo en la Zona A tras vencer a Lanús.
- Argentinos Juniors superó 2-1 a Aldosivi y lidera la Zona B.
- Boca cruzaría con Argentinos en octavos de final del Torneo Clausura.