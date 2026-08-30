Boca, ante un puntero: así están los cruces de octavos de final del Torneo Clausura 2026

Con la victoria agónica ante Lanús, el Xeneize volvió a meterse en zona de clasificación y, por el momento, afrontaría un durísimo cruce.

Nos acercamos al Ecuador de la primera etapa del Torneo Clausura 2026 y los puntos en juego cada vez son más importantes para los equipos. En un certamen corto y cambiante, donde hasta los equipos con menor presupuesto se animan a pelear, los grandes deben luchar de más para ubicarse bien de cara a los Playoffs.

Con el triunfo ante Lanús sobre el cierre, el último viernes, Boca volvió a meterse en zona de clasificación a la próxima instancia. Sin embargo, recién fue su segunda victoria en el torneo, por lo que debe continuar sumando para asegurarse un boleto.

Por el momento, el Xeneize está en la octava posición de la Zona A, lugar que lo obligaría a enfrentarse al puntero de la Zona B y en condición de visitante. Hasta ahora, Argentinos Juniors sería ese primer rival en la etapa de eliminación directa.

En La Paternal, el Bicho venció este domingo a Aldosivi por 2-1 y no solo se mantuvo en la primera posición de su grupo, sino también en lo más alto de la Tabla Anual, donde ahora comparte la cima con Independiente Rivadavia.

Argentinos venció a Aldosivi. (Foto: @AAAJOficial)

Así están los cruces de octavos de final

Gimnasia de Mendoza vs. Huracán

Vélez Sarsfield vs. Atlético Tucumán

Instituto vs. Rosario Central

Defensa y Justicia vs. Tigre

Argentinos Juniors vs. Boca Juniors

Sarmiento de Junín vs. Independiente

Gimnasia La Plata vs. Newell’s Old Boys

Belgrano vs. Unión de Santa Fe

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Cómo está la tabla del Torneo Clausura 2026

Los partidos que quedan de la Fecha 7

LUNES 31 DE AGOSTO

19.00 – Estudiantes de La Plata vs. Newell’s Old Boys

19.00 – Defensa y Justicia vs. Platense

21.15 – Tigre vs. Barracas Central

21.15 – Instituto vs. San Lorenzo

Datos clave

Boca se posicionó octavo en la Zona A tras vencer a Lanús.

en la Zona A tras vencer a Lanús. Argentinos Juniors superó 2-1 a Aldosivi y lidera la Zona B.

a Aldosivi y lidera la Zona B. Boca cruzaría con Argentinos en octavos de final del Torneo Clausura.