Boca vs. Huracán: día y horario del partido por los octavos de final del Torneo Apertura 2026

Este lunes finalizó la primera fase del Torneo Apertura 2026 y solamente 16 equipos continúa en carrera en la pelea por el título de este primer semestre. Los cruces de octavos de final ya están definidos y Boca Juniors tendrá un primer duelo exigente.
Por haber finalizado en la segunda posición de la Zona A, el elenco comandado por Claudio Úbeda se enfrentará a Huracán, que se clasificó con lo justo, séptimo en la Zona B. De todas formas, el Globo llega en buena forma e intentará dejar en el camino al Xeneize.
El duelo se desarrollará en La Bombonera, es decir, la casa del equipo mejor ubicado. Como condimento, los de Parque Patricios llegan a esta instancia con Diego Martínez como su entrenador. El DT tuvo un breve paso por el club de la Ribera en 2024, por lo que aún está fresco su pasaje por allí.
Día y horario para Boca vs. Huracán
El cruce de octavos de final del Torneo Apertura 2026 entre Boca Juniors y Huracán se disputará el sábado 9 de mayo en La Bombonera desde las 19 horas, tal como confirmó la Liga Profesional este lunes.
Así quedó el cuadro de octavos de final
Lucas Blondel advirtió a Boca de cara al duelo ante Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura 2026
SÁBADO 9 DE MAYO
- Talleres vs. Belgrano – 16.30hs
- Boca Juniors vs. Huracán – 19hs
- Independiente Rivadavia vs. Unión – 21.30hs
- Argentinos Juniors vs. Lanús – 21.30hs
DOMINGO 10 DE MAYO
- Rosario Central vs. Independiente – 15hs
- Estudiantes de La Plata vs. Racing Club – 17hs
- River Plate vs. San Lorenzo – 19hs
- Vélez Sarsfield vs. Gimnasia La Plata – 21.30hs
La tabla del Torneo Apertura 2026
Cuándo y dónde es la final del Torneo Apertura 2026
En la antesala a los Playoffs, la Liga Profesional de Fútbol confirmó que la final del Torneo Apertura 2026 se disputará el próximo domingo 24 de mayo desde las 15.30 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
Datos clave
- Boca Juniors enfrentará a Huracán en La Bombonera el sábado 9 de mayo.
- Diego Martínez volverá a La Boca como el actual director técnico de Huracán.
- Torneo Apertura 2026 tendrá su final el 24 de mayo en el Estadio Kempes.