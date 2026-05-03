Racing vs. Huracán EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium por el Torneo Apertura 2026: minuto a minuto

Facundo Cambeses ; Ezequiel Cannavo , Franco Pardo , Marco Di Cesare , Gabriel Rojas ; Santiago Sosa , Bruno Zuculini , Baltasar Rodríguez ; Santiago Solari , Maravilla Martínez , Matías Zaracho .

Hernán Galíndez ; Ignacio Campo , Fabio Pereyra , Lucas Carrizo , Leandro Lescano ; Lucas Blondel , Facundo Waller ; Thaiel Peralta , Oscar Romero , Oscar Cortés ; Jordy Caicedo .

En la tarde del domingo, Racing recibe a Huracán por la última fecha del Torneo Apertura 2026, en un duelo determinante para definir los clasificados a los octavos de final. El partido que se disputa en el Cilindro de Avellaneda, comienza a las 16 horas y cuenta con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer. El encuentro es transmitido por ESPN Premium y el minuto a minuto en BOLAVIP.