En la tarde del domingo, Racing recibe a Huracán por la última fecha del Torneo Apertura 2026, en un duelo determinante para definir los clasificados a los octavos de final. El partido que se disputa en el Cilindro de Avellaneda, comienza a las 16 horas y cuenta con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer. El encuentro es transmitido por ESPN Premium y el minuto a minuto en BOLAVIP.
Racing vs. Huracán EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium por el Torneo Apertura 2026: minuto a minuto
En Avellaneda, la Academia y el Globo necesitan ganar para asegurar sus clasificaciones a los octavos de final.
Los suplentes de Huracán
Meza, Nervo, Palazzo, Vera, Ojeda, Mora, Gil, Kalinger, Bisanz, Sequeira, Ramírez, A. Martínez.
Se llena el Cilindro
Los hinchas de Racing empiezan a colmar las tribunas del estadio en Avellaneda.
¡Los jugadores, a calentar!
Los futbolistas ya realizan los trabajos precompetitivos sobre el campo de juego.
Los suplentes de Racing
Tagliamonte, Rubio, Forneris, Colombo, Marcos Rojo, G. Sosa, I. Rodríguez, Tello, Conechny, Miljevic, T. Pérez, Vergara.
¡ASÍ VA HURACÁN!
¡ASÍ FORMA RACING!
Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Marco Di Cesare, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Bruno Zuculini, Baltasar Rodríguez; Santiago Solari, Maravilla Martínez, Matías Zaracho.
¡Clima tenso en Racing!
Los hinchas cambiaron el nombre de la calle Diego Milito por Gustavo Costas. LEER MÁS...
Qué necesitan para clasificar
Racing:
- Si gana, clasifica.
- Si empata, no deben ganar Sarmiento ni Tigre para poder clasificar.
- Si pierde, queda eliminado.
Huracán:
- Si gana, clasifica.
- Si empata, solo no clasifica si, además de Tigre, Sarmiento gana por 7 goles de diferencia.
- Si pierde, solo clasifica si Tigre y Sarmiento no ganan sus partidos.
*Rosario Central - Tigre y Belgrano - Sarmiento jugarán a la misma hora.
Cómo llega Huracán
- Huracán 1-2 Argentinos
- Tigre 1-1 Huracán
- Huracán 3-1 Rosario Central
Cómo llega Racing
- Caracas 1-1 Racing
- Racing 1-1 Barracas
- Aldosivi 1-1 Racing
Los árbitros del partido
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
- Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
- Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
- VAR: Yamil Possi
- AVAR: Laura Fortunato