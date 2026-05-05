Luis Spahn, presidente de Unión, inició acciones legales contra Racing: “Estamos pidiendo nuestro dinero”

Hace tiempo que la dirigencia de Unión intenta llegar a un acuerdo con sus pares de Racing para que le acrediten el dinero pendiente tras lo que fue la venta de Juan Nardoni hacia Gremio. Según el informe que presentaron desde Avellaneda, la transferencia se concretó en ocho millones de dólares más dos millones extra en bonus.

Luis Spahn, el presidente del Tatengue, explicó hace algunos meses que Diego Milito le notificó que mantenían problemas económicos y que por esa razón no podían abonar lo pendiente. Pero ahora aseguró, en diálogo con LT9, el medio de comunicación radial santafesino.

“Se están dando los pasos legales contra Racing. Lamentablemente, la justicia no es tan rápida como uno desea. Estamos pidiendo nuestro dinero, nuestro 30% de propiedad de Nardoni“, aseguró el máximo directivo tatengue, quien ya había indicado que los de Avellaneda les confesaron que la venta del nacido en Nelson se hizo en 6 millones de dólares. Es decir, dos millones menos de lo que informaron en su balance.

A su vez, agregó: “Esta gente está operando de mala manera. Me avergüenza que alguien como Diego Milito no cumpla con sus obligaciones sabiendo que es del mundo del fútbol. Les falta plata y se agarraron la nuestra, hicieron la fácil”. Sobre el final, Spanh apuntó muy fuerte contra el presidente de la Academia y denunció: “El teléfono con Milito esta cortado. Se ofendió porque yo repetí lo que ellos me dijeron, que tenían dificultades financieras. Quisieron causarme vergüenza, pero mi abuela decía que robar es robar y mentir, y a mí me parece que nos están robando“.

Juan Nardoni, mediocampista de Gremio. (Getty Images)

El paso de Juan Nardoni por Racing

A lo largo de su estadía en Racing, fueron 126 los partidos que afrontó Juan Nardoni, quien logró convertir cinco goles y aportó siete asistencias. Además, conquistó tres títulos: la Supercopa Internacional en 2023, la Copa Sudamericana en 2024 y la Recopa Conmebol en 2025.

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