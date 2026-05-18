Boca y River podrían jugar por Copa Argentina su último partido antes del Mundial 2026

Con el cierre del semestre cada vez más cerca, Boca y River ya empiezan a mirar de reojo los compromisos que les quedan antes del receso. En el caso del Xeneize, el objetivo pasa por asegurar su boleto a octavos de la Copa Libertadores. Del otro lado, el Millonario tiene por delante la final del Torneo Apertura frente a Belgrano y el desenlace de su grupo en la Sudamericana. Sin embargo, en medio de ese calendario, aparece una posibilidad que alteraría la planificación: ambos podrían disputar sus respectivos partidos de Copa Argentina antes del Mundial.
Tanto Boca como River todavía tienen pendientes sus cruces de 16avos de final. El equipo de Claudio Úbeda debe enfrentarse a Sarmiento de Junín, mientras que los de Eduardo Coudet tienen por delante a Aldosivi. Ninguno de los dos partidos tiene fecha ni sede confirmada, aunque en las últimas horas comenzó a tomar fuerza la intención de la organización de acelerar los tiempos.
Y es que el objetivo de la Copa Argentina pasa hoy por terminar de cerrar la llave completa de 16avos antes del comienzo del Mundial. En ese sentido, la organización ya avanzó en la programación de gran parte de los cruces de esta ronda y pretende dejar resuelto el cuadro completo antes del parate internacional. Según pudo saber Bolavip, la AFA avaló el pedido y le dio vía libre a la organización para intentar cumplir con el cronograma, incluso pese al deseo de varios clubes de postergar sus partidos para después de la Copa del Mundo.
La Copa Argentina quiere tener definidos los octavos de final antes del Mundial (Prensa Copa Argentina).
El problema del calendario para Boca y River
La idea que hoy manejan desde la organización de la Copa Argentina es que tanto Boca como River puedan disputar sus respectivos encuentros contando todavía con los futbolistas que serán convocados por sus selecciones al Mundial. Es ahí donde empieza el verdadero conflicto con el calendario, dado que prácticamente no abundan para ninguno de los dos.
Teniendo en cuenta los partidos que tienen pendientes, los únicos huecos posibles aparecen sobre fines de mes. Para Boca, las ventanas más viables serían los fines de semana del 23 o del 30 de mayo, teniendo en cuenta que entre semana tendrá competencia internacional. River, en cambio, llega todavía más condicionado: el domingo 24 de mayo disputará la final del Apertura, reduciendo sus posibilidades al fin de semana del 30. Por ahora, igualmente, no existe una fecha concreta para ninguno de los dos cruces.
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Hasta el momento ya se disputaron varios encuentros correspondientes a los 16avos de final y otros seis ya tienen programación confirmada. Sin embargo, todavía quedan cinco partidos sin futuro definido en el corto plazo: Boca vs. Sarmiento de Junín, River vs. Aldosivi, Tigre vs. Independiente Rivadavia, Rosario Central vs. Estudiantes y Unión vs. Barracas Central. Todo parece conducir a un trabajo de planificación a contrarreloj antes de que el receso ponga todo en pausa.
Fixture de 16avos de final de Copa Argentina
Duelos disputados
- Gimnasia 3-0 Acassuso
- Deportivo Morón 1-2 Midland
- Vélez 2-0 Gimnasia y Tiro (S)
- Banfield (5) 1-1 (4) San Martín de Tucumán
- Platense (4) 0-0 (3) San Martín (SJ)
Miércoles 20 de mayo
- Talleres vs. Atlético Tucumán – 17:00, Estadio Coloso Marcelo Bielsa
Viernes 22 de mayo
- Unión vs. Independiente – 20:00, Estadio Coloso Marcelo Bielsa
Sábado 30 de mayo
- Lanús vs. Instituto – hora y sede a confirmar
- Gimnasia de Jujuy vs. Belgrano – hora y sede a confirmar
Domingo 31 de mayo
- Racing vs. Defensa y Justicia – hora y sede a confirmar
Sábado 6 de junio
- San Lorenzo vs. Riestra – hora y sede a confirmar
Los partidos sin fecha confirmada:
- Tigre vs. Independiente Rivadavia
- Rosario Central vs. Estudiantes
- River vs. Aldosivi
- Huracán vs. Barracas Central
- Unión vs. Independiente
- Boca vs. Sarmiento
Así está el cuadro de la Copa Argentina (Prensa Copa Argentina).
Datos clave
- La organización pretende disputar los 16avos de final de la Copa Argentina antes del Mundial.
- El Boca de Claudio Úbeda debe enfrentarse a Sarmiento de Junín en esta fase.
- El River de Eduardo Coudet disputará la final del Torneo Apertura el domingo 24 de mayo.