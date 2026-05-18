Con Neymar incluido, Carlo Ancelotti presentó la lista de Brasil para el Mundial 2026

Hubo un instante en el Maracaná donde la conferencia dejó de parecer una conferencia. Carlo Ancelotti avanzaba nombre por nombre en la lista de Brasil para el Mundial 2026 hasta que llegó el turno de los delanteros. “Ahora viene lo bonito”, avisó con una sonrisa pícara. Y fue cuestión de segundos para que la sala explotara cuando desde los labios del italiano se escuchó a Neymar. Gritos, aplausos y ovaciones interrumpieron el anuncio, al punto de que debieron pedir silencio para que el DT pudiera continuar. Porque sí: después de meses de incertidumbre, lesiones y dudas, el “10” estará en su cuarta Copa del Mundo.

La escena tuvo algo de liberación colectiva. Antes de Neymar habían aparecido nombres como Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luis Henrique y Matheus Cunha. Después llegarían Vinícius Jr., Ryan y Raphinha, símbolos de la nueva generación brasileña. Pero hubo un antes y un después cuando apareció el apellido del astro de Santos. La alegría ya se respiraba desde la previa, en un evento de casi dos horas organizado por la Confederación Brasileña con shows, videos y una puesta en escena armada para homenajear la historia del fútbol brasileño antes de darle paso a Ancelotti.

Al tomar la palabra, Carletto dejó también una declaración que terminó funcionando como explicación de muchas de sus decisiones. “No es la lista perfecta, pero la Copa del Mundo no la gana el equipo perfecto porque no existe. Queremos ser el equipo más resiliente del mundo para ganar la Copa. No tengo miedo en decir que podemos ganarla”, sostuvo. Y, casualidad o no, dentro de esa lógica aparece Neymar: un futbolista golpeado físicamente, cuestionado durante mucho tiempo, pero que sigue luchando para representar a la selección brasileña.

Ancelotti nombra a Neymar, la gente explota de alegría y empiezan a sonar los tambores.



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Con el diario del lunes, ahora también se entiende mejor aquella imagen del domingo, cuando Neymar apareció emocionado mientras sonaba el himno brasileño antes del partido de Santos frente a Coritiba. Sabía que estaba ante una de sus últimas oportunidades. “Siempre dejé claro que mi sueño es estar en la Copa del Mundo. Trabajé para eso. Si no estoy, soy hincha y voy a alentar a Brasil”, había declarado apenas unas horas antes de la convocatoria definitiva. El esfuerzo, finalmente, tuvo recompensa.

El astro no jugaba para Brasil desde octubre de 2023, cuando sufrió la rotura de ligamentos cruzados ante Uruguay. Desde entonces se perdió la Copa América 2024, quedó afuera de distintas convocatorias y atravesó meses donde su futuro parecía completamente incierto. Sin embargo, terminó encontrando su lugar con Ancelotti por primera vez para volver a perseguir esa obsesión que lo acompaña desde Brasil 2014.

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El momento en el que Neymar fue anunciado como parte de Brasil para el Mundial (Getty Images).

Junto a Neymar también fueron convocadas varias nombres de la vieja guardia como Marquinhos, Casemiro y Alisson. Brasil integrará el Grupo C junto a Marruecos, Haití y Escocia. El próximo 27 de mayo, el plantel comenzará los entrenamientos y el 31 enfrentará a Panamá en el Maracaná en el amistoso despedida antes de viajar a Estados Unidos. El debut mundialista será el 13 de junio frente a Marruecos en Nueva Jersey.

La lista de convocados de Brasil para el Mundial 2026

Arqueros : Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbache) y Weverton (Gremio).

: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbache) y Weverton (Gremio). Defensores : Alexsandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Roger Ibáñez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (Roma).

: Alexsandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Roger Ibáñez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (Roma). Mediocampistas : Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al Itthihad), Lucas Paqueta (Flamengo).

: Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al Itthihad), Lucas Paqueta (Flamengo). Delanteros: Endrick (Olympique Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luis Enrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar Jr (Santos), Raphinha (Barcelona), Ryan (Bournemouth), Vinícius Junior (Real Madrid).

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É A LISTA DO CORAÇÃO! É A LISTA DO BRASIL! 🇧🇷



Não são apenas 26 nomes. São 26 corações que sonharam com esse momento.



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