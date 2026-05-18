A pocas semanas del Mundial, el delantero de 28 años evitó nombrar a la Academia para el cierre de su etapa como profesional.

Finalizó la temporada para Inter de Milán y Lautaro Martínez ya está listo para sumarse a los entrenamientos de cara al Mundial 2026. Antes de regresar al país, el Toro soltó una frase que retumbó fuerte en Argentina, más precisamente en Avellaneda.

Es que el campeón del mundo en Qatar 2022 se mostró feliz con su actualidad en Inter en una entrevista con Gazzetta dello Sport e incluso llegó a decir que desea retirarse allí si no lo “echan”. Así, contradijo unas declaraciones suyas de apenas dos meses sobre Racing.

“Es mi sueño volver, aunque sea por un año. Todavía tengo tres años de contrato en el Inter y me gustaría estar mucho tiempo más en la elite del fútbol. Pero en algún momento, me gustaría que mis hijos vean el amor que la gente de Racing tiene por mí”, comentó en marzo en charla con Lo del Pollo.

Inter cerró la temporada con dos títulos. (Foto: Getty)

Ahora, desde Italia, reveló: “Sin duda me gustaría (retirarse en Inter). Todavía no tengo las llaves de Appiano, pero casi… Mi familia y yo somos felices, incluso tenemos un restaurante, los niños van al colegio y tienen sus amigos. Me cuesta imaginarme en otro sitio hoy en día. En el fútbol nunca se sabe, pero si no me echan, me quedo aquí”.

Lautaro Martínez explicó qué significa llevar la cinta en Inter

“Es algo que se lleva dentro. No se entrena. Hay que tener personalidad, liderazgo. Y hay que dar ejemplo. Pero un capitán no es nada sin el grupo. Puedo decir que en el Inter hay un capitán fantástico, porque todos tienen mentalidad ganadora”, compartió el delantero, el tercero con más goles en la historia de la institución.

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Además, confesó que se alejará de este deporte una vez que cuelgue sus botines: “No me quedaré en el fútbol. ​Es un ambiente que no me gusta. No volverán a saber de mí: desapareceré”.

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