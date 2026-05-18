River hoy: las 3 bajas sensibles para la final vs. Belgrano y el orgullo por el poder de convocatoria

Todas las novedades del Millonario de este lunes 18 de mayo, a dos días de enfrentar a Bragantino por la Copa Sudamericana.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este lunes 18 de mayo de 2026, a días de enfrentar a Bragantino por la Copa Sudamericana y de jugar la final del Torneo Apertura ante Belgrano. Cómo formaría el Millonario el próximo miércoles por el torneo continental, las 3 bajas sensibles para el duelo ante el Pirata, el orgullo del club por el poder de convocatoria y la palabra de Di Carlo en relación a las obras en el Estadio Monumental.

La probable formación de River vs. Bragantino

River recibirá el próximo miércoles a Bragantino por la quinta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana. Si bien se espera la confirmación de Coudet, se augura un equipo con inmensa mayoría de suplentes. Quienes saldrían a la cancha desde el arranque son: Santiago Beltrán; Ulises Giménez, Germán Pezzella, Facundo González, Matías Viña; Maximiliano Meza, Lucas Silva, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero, Maximiliano Salas, Ian Subiabre.

Ian Subiabre, delantero de River Plate. (Foto: Getty).

Las tres bajas sensibles para la final vs. Belgrano

El pasado sábado, River recibió a Rosario Central por la semifinal del Torneo Apertura y Coudet tuvo que hacer tres cambios obligados por lesiones. Si bien ninguna fue de gravedad, ninguno de los afectados podrá estar en la final. Se trata de Gonzalo Montiel, Aníbal Moreno y Sebastián Driussi. Bustos, Silva y Freitas serían sus reemplazantes.

Sebastián Driussi, se lesionó en River vs. Rosario Central. (Foto: Getty).

River mostró su orgullo por el poder de convocatoria

Por primera vez en su historia, River disputó seis partidos oficiales seguidos en el Estadio Monumental en lo que respecta a competiciones organizadas por la AFA. Boca, Aldosivi, Atlético Tucumán, San Lorenzo, Gimnasia y Rosario Central fueron los rivales de esta seguidilla. Los últimos tres duelos fueron en un lapso de seis días y en todos ellos hubo localidades agotadas.

Publicidad

Por tal motivo, River sacó chapa en las redes sociales por su poder de convocatoria. La cuenta oficial del Millonario compartió imágenes aéreas del Estadio Monumental repleto en los partidos contra San Lorenzo, Gimnasia y Rosario Central y agregó: “255.054 riverplatenses en seis días. El estadio más convocante del mundo”.

Di Carlo, sobre las obras en el Monumental

En diálogo con el canal del streaming Love, Stefano Di Carlo dijo: “Las obras ya empezaron. Nosotros firmamos hace algunos días el contrato con la empresa que va a llevar adelante la obra. Desde el momento en que firmás empiezan las obras, que ya están ocurriendo en el club”

Publicidad

“Uno puede ver en determinadas áreas estudios que tienen que ver con el suelo y perforaciones que se empiezan a hacer para terminar de verificar un montón de supuestos que comprendían el pliego original para empezar a emplazar de acá a 15 días las primeras perforaciones para emplazar las columnas. En 2026, para ser concretos, van a haber perforaciones de 25 metros por todo el perímetro del estadio. En el 2027 se van a ver columnas y en 2028 se va a ver una tribuna en el aire y el principio del techo“, completó Di Carlo.

DATOS CLAVE