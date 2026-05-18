Boca hoy: Úbeda piensa en cambios, el plan contra Cruzeiro y el pedido de Marcos Díaz

A falta de un día para el duelo contra Cruzeiro por la Copa Conmebol Libertadores, Boca sigue con los entrenamientos y Claudio Úbeda piensa en cambios en la formación titular. Además, Marcos Díaz pidió por la llegada de Rodrigo Rey al club.

La posible formación de Boca para enfrentar a Cruzeiro

En La Bombonera, por la fecha 5 del Grupo D de la Copa Conmebol Libertadores, Boca recibe a Cruzeiro en un duelo clave, ya que está obligado a sumar de a tres para seguir de lleno en la pelea por clasificar a los octavos de final del torneo continental.

Para este encuentro, el entrenador del Xeneize, Claudio Úbeda, piensa en tres cambios respecto al equipo que cayó 1 a 0 frente a Barcelona en Ecuador. Uno de ellos es por cuestiones futbolísticas, mientras que los otros dos son obligados, por sanción y lesión respectivamente.

La estrategia de Úbeda para Boca vs. Cruzeiro por la Copa Libertadores 2026

Este martes por la noche en La Bombonera, Boca enfrenta a Cruzeiro por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, en un duelo determinante donde está en juego la temporada porque podría quedar eliminado. En ese contexto, Claudio Úbeda determinó que no va a contar con Edinson Cavani y Carlos Palacios para el partido más decisivo del año.

El Xeneize necesita conseguir un buen resultado contra el conjunto brasileño ya que con una derrota podría quedar afuera, incluso a falta de una jornada por delante. Sin embargo, a pesar de la trascendencia que tiene el compromiso ante La Bestia Negra, el uruguayo y el chileno no serán parte de la delegación que saltará al campo de juego en busca de una victoria que alivie la situación.

Marcos Díaz pidió por Rodrigo Rey

Entre comienzos de 2019 y mediados de 2020, Marcos Díaz pasó por Boca. El arquero había tenido un gran rendimiento en Huracán y en el Xeneize lo consideraron como una buena alternativa. Si bien nunca logró establecerse, Díaz fue campeón en dos oportunidades con el club de la Ribera: Supercopa Argentina y Superliga 2019/20.

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En diálogo con Planeta Bostero, el streaming de Planeta Boca Juniors, Marcos Díaz afirmó quién le gustaría que sea el próximo arquero de Boca: “A mí siempre me gustó lo que es Rodrigo Rey, un arquero serio, sobrio, es el perfil para Boca. Un arquero con experiencia”. Cabe recordar que Boca hoy sufre la baja por lesión de Agustín Marchesín y tiene a Leandro Brey que nunca logró establecerse como titular.

Bareiro no jugaría el Mundial

Cada vez falta menos y ya se empiezan a ultimar todos los detalles. En ese sentido, se acaba de revelar que Adam Bareiro no jugaría la Copa del Mundo 2026. A raíz de la lesión que sufrió hace apenas una semana y por el plazo de recuperación que afronta, Gustavo Alfaro habría tomado la decisión de no incluirlo en la lista de convocados definitiva, que se anunciará en las próximas horas.

Cabe recordar que el Príncipe integra la nómina preliminar de 55 futbolistas, debido a un magnífico presente en Boca desde que llegó a principio de año. Sin embargo, el director técnico optaría por no elegirlo como uno de los delanteros elegidos para representar a la Selección de Paraguay en su ansiado regreso al Mundial, como será en esta oportunidad en Norteamérica.