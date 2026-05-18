Los convocados de Boca para recibir a Cruzeiro por la Copa Libertadores

Boca ya tiene todo listo para el duelo clave ante Cruzeiro. En el marco de la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores, el Xeneize regresa a La Bombonera con la necesidad de ganarle a los brasileños para dar un paso clave pensando en la clasificación. Un resultado adverso este martes desde las 21.30 complicará seriamente el panorama.

Pensando en la última nómina que presentó en la caída ante Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura, la baja más importante es la de Adam Bareiro. Por un doble desgarro, el paraguayo no será de la partida y su lugar en la lista lo ocupa Lucas Janson.

Otra baja significativa es la de Santiago Ascacibar, que fue expulsado en la derrota ante Barcelona en Ecuador por una patada en la cabeza. El ex Estudiantes no está disponible y es por eso que Tomás Belmonte se perfila para ser titular este martes en La Bombonera.

En esta oportunidad, Ubeda decidió prescindir del arquero Fernando Rodríguez. Si bien son Brey y García quienes firman la planilla, el DT mentenía la costumbre de tener 3 arqueros en los partidos internacionales para poder sortear cualquier imprevisto. Esta vez, son solo dos.

Los convocados de Boca para recibir a Cruzeiro

Arqueros : Leandro Brey y Javier García.

: Leandro Brey y Javier García. Defensores : Marcelo Weigandt, Juan Barinaga, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Malcom Braida.

: Marcelo Weigandt, Juan Barinaga, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Malcom Braida. Mediocampistas : Leandro Paredes, Milton Delgado, Kevin Zenón, Williams Alarcón, Ander Herrera, Tomás Belmonte y Tomás Aranda.

: Leandro Paredes, Milton Delgado, Kevin Zenón, Williams Alarcón, Ander Herrera, Tomás Belmonte y Tomás Aranda. Delanteros: Exequiel Zeballos, Miguel Merentiel, Lucas Janson, Milton Giménez, Ángel Romero y Alan Velasco.

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La posible formación de Boca vs. Cruzeiro

Teniendo en cuenta lo que paró en la última práctica, Boca podría formar con Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Leandro Paredes; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Ángel Romero.

El encuentro se llevará a cabo este martes 18 de mayo a partir de las 21:30 en el Estadio Alberto J. Armando, mejor conocido como La Bombonera. Todo se podrá ver a través de la pantalla de FOX Sports y Disney+.