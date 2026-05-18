A la espera del llamado de Lionel Scaloni para la Selección Argentina, el surgido de Boca Juniors hizo un importante anuncio sobre su futuro.

Tras la finalización de la Ligue 1, Valentín Barco cerró su etapa como futbolista de Racing de Estrasburgo. Luego de un año y medio allí, el Colo se despidió del club francés y ya está listo para su próximo paso como profesional: el regreso a la Premier League.

El surgido de Boca Juniors llegó a la Ligue 1 a préstamo desde Brighton luego de un breve paso sin pena ni gloria por Sevilla. En solo 6 meses demostró todo su talento y el club francés compró su ficha en 10 millones de euros. Pero Racing pertenece al mismo grupo económico que Chelsea, que ya lo reclamó.

Luego de que los Blues anunciaran a Xabi Alonso como su flamante entrenador para la temporada 2025-26, Barco hizo pública su salida y en los próximos días se hará oficial su protocolar traspaso a Chelsea. Será su segunda experiencia en el fútbol inglés, esta vez con mayor madurez.

Barco con la camiseta de la Selección Argentina. (Foto: Getty)

Mientras tanto, Barco espera por el corte final de 26 jugadores en la lista de Lionel Scaloni para la Selección Argentina en el Mundial 2026. Aunque tiene buenas chances de formar parte de la nómina, hay algunas dudas al respecto sobre su convocatoria. En los próximos días se confirmará o no su presencia mundialista.

El comunicado completo de Valentín Barco

Hoy me toca despedirme de este club al que llegué con mucha ilusión. En este año y medio pasé muy buenos momentos, incluido el mejor de nuestras vidas, Yaz Jaureguy: el 28/03/2025, cuando nació Gemma. Siempre dejé todo en la cancha, en cada partido por esta camiseta. Quiero agradecerles a mis compañeros que me hicieron todo más fácil, a Liam (Rosenior) y su staff por la confianza que me dieron y por hacerme el jugador que soy. A Gary (O’Neil) y su staff por entenderme y ayudarme a mejorar. A todos los que trabajan en el club y nos acompañan y apoyan todos los días y a los hinchas por el cariño que siempre me brindaron.

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A la distancia voy a apoyarlos y hacer fuerza para que ganen siempre, estoy totalmente agradecido a Strasbourg y vamos a volver con mi familia siempre que podamos, es un lugar muy especial en nuestras vidas.

Muchas gracias por este año y medio. Muchos éxitos para el futuro.

Merci Strasbourg.

Los números de Valentín Barco en Racing de Estrasburgo

Luego de una temporada y media en el fútbol francés, el convertido en mediocampista se despide con un total de 58 partidos con la camiseta de Racing de Estrasburgo. Aportó 3 goles y 11 asistencias, llevando a su equipo a la Conference League, donde alcanzó las semifinales este año.

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