Venta de entradas para River vs. Belgrano por la final del Torneo Apertura 2026: cuándo arranca, precios y todos los detalles

El domingo, el Estadio Mario Alberto Kempes tendrá parcialidad del Millonario y del Pirata, para una jornada decisiva en el fútbol argentino.

El próximo domingo 24 de mayo, el fútbol argentino conoce al primer campeón del año. Desde las 15:30 horas, River enfrenta a Belgrano por la final del Torneo Apertura 2026, con sede en el Estadio Mario Alberto Kempes. En dicho escenario, habrá parcialidad para ambas hinchadas que colmarán las tribunas para alentar a su equipo. Y ahora, se reveló cómo será la venta de entradas.

En primer lugar, hay que aclarar que la Liga Profesional de Fútbol anunció que, para ingresar a la cancha, los espectadores deberán presentar exclusivamente el DNI físico (tarjeta) para su escaneo en los molinetes de ingreso. De esta manera, también se resaltó que no serán válidos otros tipos de documentos o comprobantes de compra, que puedan ser presentados en los accesos.

Lucas Zelarayán y Fausto Vera en el último River – Belgrano.

Lo cierto es que, tal como indicó la organización en el comunicado oficial, no se venderán entradas en el estadio el día del partido. Ya aclarado eso, la LPF reveló que este martes a las 14 horas comienza la preventa exclusiva para clientes de Naranja X a través de Deportick.com. Así las cosas, aquellos clientes que tengan la tarjeta del banco mencionado, tendrán un día de privilegio.

El miércoles 20 a las 14 horas arranca la venta para Socios de River y de Belgrano, como estaba previsto desde que se conocieron los finalistas. Al mismo tiempo, la Liga Profesional de Fútbol anunció que, en caso de existir remanente de entradas, se informará oportunamente la venta para No Socios, pero que en principio es solamente para aquellos asociados a los conjuntos.

El Mario Alberto Kempes de Córdoba, escenario de la final del Apertura

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Los precios de las entradas de la final entre River y Belgrano

River

Popular Willington (socio): $80.000.

Popular Willington (no socio): $150.000.

Platea Ardiles (socio): $120.000.

Platea Ardiles (no socio): $180.000.

Belgrano

Popular Artime (socio): $80.000.

Popular Artime (no socio): $150.000.

Platea Gasparini (socio): $120.000.

Platea Gasparini (no socio): $180.000

El operativo de seguridad en la final entre River y Belgrano

Según se informó en las últimas horas, estarán destinados al espectáculo 1000 efectivos de seguridad entre Policías, guardias privados, UTEDYC y Tribuna Segura. De todas maneras, se ultimarán detalles este martes en una reunión que mantendrán COSEDEPRO con directivos de ambos clubes y de la Liga Profesional.

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El cuadro rumbo a la final del Torneo Apertura 2026