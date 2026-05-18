El uruguayo, que había respondido de buena forma ante Rosario Central, se suma a las bajas de Montiel, Aníbal Moreno y Driussi.

En la víspera de la gran final del Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga Profesional frente a Belgrano de Córdoba, River Plate sufrió una nueva mala noticia relacionada con lesiones en el plantel profesional. Es que Matías Viña, lateral izquierdo uruguayo que había tenido un buen desempeño ante Rosario Central, sufrió un desgarro.

El futbolista de 28 años de edad, que desembarcó en el Millonario en el último mercado de pases, padeció dicha lesión en el aductor de la pierna derecha, por lo que tendrá entre dos y tres semanas de recuperación. Un durísimo revés para el cuerpo técnico de Eduardo Coudet teniendo en cuenta la seguidilla de complicaciones físicas que acarrea River.

En los últimos partidos, el 43 veces internacional con el seleccionado uruguayo había tenido más protagonismo debido a una lesión de Marcos Acuña. De hecho, fue titular contra el Canalla y diagramó su mejor rendimiento desde que recaló en la entidad del barrio porteño de Núñez. Por ende, la lesión llega en el peor momento posible.

De esta manera, el exjugador de Nacional de Uruguay, Palmeiras, Roma, Bournemouth, Sassuolo y Flamengo no solamente se perderá la final del Apertura frente al Pirata, sino también los encuentros contra Bragantino y Blooming, por las últimas dos fechas de la presente edición de la Copa Sudamericana. No verá acción hasta después del Mundial.

Marcos Acuña no tendrá descanso dado este contexto. (Foto: Prensa River)

La lesión del jugador nacido en Empalme Olmos, Canelones, se suma a las de Gonzalo Montiel, Aníbal Moreno y Sebastián Driussi, quienes ya habían sido descartados para el partido contra Belgrano por diversos problemas físicos. Agustín Ruberto, que no venía sumando muchos minutos, también será baja por un tiempo prolongado.

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De este modo, Coudet no tendrá otra alternativa que recurrir de lleno a la figura de Acuña, que no se encuentra en plenitud desde lo físico. Previamente, habrá que ver si el director técnico Millonario improvisa a Facundo González en el lateral izquierdo o si arriesga al propio campeón del mundo con la Selección Argentina.

Por otra parte, también pensando en Belgrano, la baja de Viña es sensible ya que puede volver a presentarse un partido intenso que amerite variantes. Y, en el caso de que el Huevo no pueda completar todos los minutos, no estará la opción del carrilero uruguayo para darle frescura a la banda izquierda. Un gran dolor de cabeza para River.

Los números de Viña en River

Matías Viña, que recaló en River en la última ventana de transferencias, acumula 14 partidos oficiales con la camiseta del conjunto Millonario. Todavía no pudo aportar ninguna anotación.

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Los próximos partidos de River

20/5 (21:30) – River vs. Bragantino (Copa Sudamericana)

24/5 (15:30) – River vs. Belgrano (Torneo Apertura)

27/5 (21:30) – River vs. Blooming (Copa Sudamericana)

DATOS CLAVE

Matías Viña sufrió un desgarro en el aductor derecho y será baja en River Plate.

El lateral uruguayo tendrá entre dos y tres semanas de recuperación por su lesión.

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