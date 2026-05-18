Racing le quiere renovar el contrato a Marcos Rojo: todos los detalles

Después de casi un año desde su arribo, Marcos Rojo está próximo a terminar su contrato en Racing. Luego de lo que fue una operación fugaz para convertirse en refuerzo tras su salida de Boca, cada vez falta menos para que llegue al final de su convenio y es por eso que la dirigencia tomó cartas en el asunto, para satisfacer un pedido exclusivo realizado por el propio Gustavo Costas.

Cabe recordar que, a sus 36 años, el experimentado defensor el próximo 30 de junio se convertirá en agente libre una vez finalizado el día, por lo que podría continuar su carrera en otro equipo con absoluta libertad. Sin embargo, con este panorama sobre la mesa, Diego Milito intercedió en la materia para cumplir con el deseo del entrenador a cargo del conjunto de Avellaneda.

Marcos Rojo, defensor de Racing. (Getty Images)

Lo cierto es que este lunes se reveló que Racing decidió renovarle el contrato a Rojo. En ese sentido, se dio a conocer que el futbolista tiene ganas de seguir, por lo que no debería haber mayores complicaciones para que la negociación llegue a buen puerto. Tal es así que, según se informó en las últimas horas, Marcos está a gusto en la Academia, lo que facilitaría el trámite.

Para llevar a cabo esta resolución institucional, en los próximos días su representante llegará al país para pulir todos los detalles de su continuidad y así estampar la firma para extender el vínculo más allá del 30 de junio. Con este contexto, hay real optimismo para que se resuelva cuanto antes, ni bien arribe a Argentina Kristian Bereit, el agente que está a cargo de su carrera.

Marcos Rojo, defensor de Racing. (Getty Images)

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Un dato importante a tener en cuenta es que el zaguero central tiene un contrato por productividad, lo que significa que está directamente vinculado a su rodaje futbolístico, ítem que fue incluido en su arribo por las constantes lesiones musculares que sufría en Boca, principalmente durante los últimos meses de su estadía, que derivó en la rescisión del convenio con el Xeneize.

El surgido en Estudiantes de La Plata y con pasado en Manchester United y Sporting de Lisboa, lleva 18 partidos oficiales disputados con la camiseta de Racing. En ese lapso de tiempo, acumula 3 tarjetas amarillas y 2 expulsiones, en un total de 1.172 minutos jugados. Además, todavía no conquistó ningún título tanto en el ámbito doméstico como en el plano internacional.

Marcos Rojo, defensor de Racing. (Getty Images)

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