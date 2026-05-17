La mujer del Fideo reaccionó a los cantos que se escucharon en el Monumental durante la Semifinal del Torneo Apertura. "Gracias por ser tan distinto a esa manada de almas pobres", le escribió a Ángel Di María en su cuenta de Instagram.

La Semifinal del Torneo Apertura 2026 que protagonizaron River y Rosario Central en el Estadio Monumental se desarrolló bajo un clima muy caliente. Sobre todo por lo que sucedió en la semana con el cruce de declaraciones, luego de que el Canalla eliminara a Racing con un arbitraje polémico de Darío Herrera, lo que en definitiva fue un episodio más de suspicacias entre los hinchas del fútbol argentino.

El elenco de la ciudad santafesina viene siendo el apuntado por el resto de los equipos, luego de haber recibido de un momento a otro el título de campeón anual a fines del 2025. Desde entonces, hay una tendencia generalizada de confrontación tanto con las autoridades de la AFA como con Ángel Di María, uno de los principales beneficiados con aquella controvertida decisión.

A punto tal que, a pesar de ser, sin dudas, uno de los máximos ídolos en la historia de la Selección Argentina, el campeón del mundo en Qatar empezó a recibir insultos en diferentes estadios. Incluido el Estadio Monumental, en donde tanta veces fue ovacionado al vestir la camiseta celeste y blanca, en el que esta vez le cayó una reprobación histórica con un canto que fue contundente: ”Fideo secanucas”.

Como era de esperarse, quien recogió el guante fue la mujer de Angelito, Jorgelina Cardoso, que no dudó en responder, una vez terminado el encuentro que ganó River 1 a 0 con un tanto de Facundo Colidio de penal, con la firmeza que la caracteriza mediante su cuenta de Instagram.

La publicación de Jorgelina Cardoso en una historia de su cuenta de Instagram.

”Solo saber que no tenés nada en común con la gente que destila veneno, rencor, odio y que muestra la triste vida que llevan, me da felicidad y tranquilidad de saber que estamos del lado correcto, con humildad, viviendo felices en familia, siendo buena gente, disfrutando cada minuto de nuestra ciudad, de nuestra gente, de nuestra vida…”, escribió la mujer de Di María en una historia.

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Pero además, no dudó en disparar con munición gruesa por lo que se escuchó desde los cuatro costados del Estadio Monumental en contra de su marido: ”Que orgullo que seas mío, que seas nuestro y que seas de Central. GRACIAS por ser tan distinto a esa manada de almas pobres”.

River espera rival en la Final del Torneo Apertura 2026

River ya sabe que jugará la Final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional del Fútbol Argentino el domingo 24 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Solo le resta confirmar quién será su rival, el cual saldrá del cruce que tendrán Argentinos Juniors y Belgrano este domingo 17 en La Paternal desde las 17:00 horas.

En síntesis

Jorgelina Cardoso criticó en Instagram a hinchas de River por insultar a Ángel Di María .

criticó en Instagram a hinchas de River por insultar a . River venció 1-0 a Rosario Central con un gol de penal de Facundo Colidio .

venció 1-0 a Rosario Central con un gol de penal de . El partido definió la semifinal del Torneo Apertura 2026 en el Estadio Monumental.