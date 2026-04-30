Espera por Boca o Sarmiento: Vélez se metió en octavos de final de la Copa Argentina 2026

Este jueves 30 de abril, en el Estadio Ciudad de Caseros, Vélez Sarsfield se cargó a Gimnasia y Tiro de Salta por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026 gracias a los goles de Dylan Godoy y Diego Valdes, lo que le aseguró la clasificación a los octavos del certamen tras el 2 a 0 definitivo.

El combinado de Guillermo Barros Schelotto fue el tercer equipo en meterse a la próxima instancia del certamen federal, luego de las clasificaciones de Midland y Gimnasia y Esgrima de La Plata ante Acassuso y Deportivo Morón respectivamente.

Ahora, desde la comodidad de la clasificación, el Fortín espera por su próximo rival, que no sale de Boca Juniors o Sarmiento de Junín. El duelo entre el Xeneize y los de Facundo Sava todavía no tiene fecha ni sede, pero sí tiene asegurado el vencedor a su contrincante en la instancia de octavos de final.

En su estreno, Boca venció por 2 a 0 a Gimnasia de Chivilcoy, mientras que Sarmiento hizo lo propio con Tristán Suárez. Vélez, en tanto, además de cargarse a Gimnasia y Tiro este jueves, en la ronda anterior dejó en camino a Deportivo Armenio.

¡Se viene el tercer partido de 16avos! 🔛



🗓️ Este jueves, @Velez y @gytoficial dirimirán al próximo clasificado a los Octavos de Final de #NuestraCopa 🙌



👉 El vencedor de este cruce se enfrentará con el ganador del duelo entre Sarmiento de Junín y Boca Juniors… pic.twitter.com/gwThy0FLK7 — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) April 26, 2026

Así están los 16avos de la Copa Argentina 2026

San Lorenzo – Deportivo Riestra

Acassuso 0–3 Gimnasia de La Plata

Banfield – San Martín de Tucumán

Deportivo Morón 1–2 Midland

Racing – Defensa y Justicia

Gimnasia de Jujuy – Belgrano

Vélez 2–0 Gimnasia y Tiro

2–0 Gimnasia y Tiro Sarmiento – Boca

River – Adolsivi

Independiente Rivadavia – Tigre

Talleres – Atlético Tucumán

Unión – Independiente

Platense – San Martín de San Juan

Instituto – Lanús

Estudiantes LP – Rosario Central

Barracas Central – Huracán

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Los partidos de 16avos que tienen fecha y hora