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Copa Argentina

Espera por Boca o Sarmiento: Vélez se metió en octavos de final de la Copa Argentina 2026

El Fortín venció por 2 a 0 a Gimnasia y Tiro de Salta en Caseros y se metió en la próxima fase.

Espera por Boca o Sarmiento: Vélez se metió en octavos de final de la Copa Argentina 2026
© Copa ArgentinaEspera por Boca o Sarmiento: Vélez se metió en octavos de final de la Copa Argentina 2026

Este jueves 30 de abril, en el Estadio Ciudad de Caseros, Vélez Sarsfield se cargó a Gimnasia y Tiro de Salta por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026 gracias a los goles de Dylan Godoy y Diego Valdes, lo que le aseguró la clasificación a los octavos del certamen tras el 2 a 0 definitivo.

El combinado de Guillermo Barros Schelotto fue el tercer equipo en meterse a la próxima instancia del certamen federal, luego de las clasificaciones de Midland y Gimnasia y Esgrima de La Plata ante Acassuso y Deportivo Morón respectivamente.

Ahora, desde la comodidad de la clasificación, el Fortín espera por su próximo rival, que no sale de Boca Juniors o Sarmiento de Junín. El duelo entre el Xeneize y los de Facundo Sava todavía no tiene fecha ni sede, pero sí tiene asegurado el vencedor a su contrincante en la instancia de octavos de final.

En su estreno, Boca venció por 2 a 0 a Gimnasia de Chivilcoy, mientras que Sarmiento hizo lo propio con Tristán Suárez. Vélez, en tanto, además de cargarse a Gimnasia y Tiro este jueves, en la ronda anterior dejó en camino a Deportivo Armenio.

Así están los 16avos de la Copa Argentina 2026

  • San Lorenzo – Deportivo Riestra
  • Acassuso 0–3 Gimnasia de La Plata
  • Banfield – San Martín de Tucumán
  • Deportivo Morón 1–2 Midland
  • Racing – Defensa y Justicia
  • Gimnasia de Jujuy – Belgrano
  • Vélez 2–0 Gimnasia y Tiro
  • Sarmiento – Boca
  • River – Adolsivi
  • Independiente Rivadavia – Tigre
  • Talleres – Atlético Tucumán
  • Unión – Independiente
  • Platense – San Martín de San Juan
  • Instituto – Lanús
  • Estudiantes LP – Rosario Central
  • Barracas Central – Huracán
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Los partidos de 16avos que tienen fecha y hora

  • Banfield – San Martín de Tucumán / Viernes 8 de mayo 21:10
  • Platense – San Martín de San Juan / Miércoles 13 de mayo sin horario
Lautaro Tiburzio
Lautaro Tiburzio
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