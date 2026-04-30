Espera por Boca o Sarmiento: Vélez se metió en octavos de final de la Copa Argentina 2026

Este jueves 30 de abril, en el Estadio Ciudad de Caseros, Vélez Sarsfield se cargó a Gimnasia y Tiro de Salta por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026 gracias a los goles de Dylan Godoy y Diego Valdes, lo que le aseguró la clasificación a los octavos del certamen tras el 2 a 0 definitivo.
El combinado de Guillermo Barros Schelotto fue el tercer equipo en meterse a la próxima instancia del certamen federal, luego de las clasificaciones de Midland y Gimnasia y Esgrima de La Plata ante Acassuso y Deportivo Morón respectivamente.
Ahora, desde la comodidad de la clasificación, el Fortín espera por su próximo rival, que no sale de Boca Juniors o Sarmiento de Junín. El duelo entre el Xeneize y los de Facundo Sava todavía no tiene fecha ni sede, pero sí tiene asegurado el vencedor a su contrincante en la instancia de octavos de final.
En su estreno, Boca venció por 2 a 0 a Gimnasia de Chivilcoy, mientras que Sarmiento hizo lo propio con Tristán Suárez. Vélez, en tanto, además de cargarse a Gimnasia y Tiro este jueves, en la ronda anterior dejó en camino a Deportivo Armenio.
¡Se viene el tercer partido de 16avos! 🔛— Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) April 26, 2026
🗓️ Este jueves, @Velez y @gytoficial dirimirán al próximo clasificado a los Octavos de Final de #NuestraCopa 🙌
👉 El vencedor de este cruce se enfrentará con el ganador del duelo entre Sarmiento de Junín y Boca Juniors… pic.twitter.com/gwThy0FLK7
Así están los 16avos de la Copa Argentina 2026
- San Lorenzo – Deportivo Riestra
- Acassuso 0–3 Gimnasia de La Plata
- Banfield – San Martín de Tucumán
- Deportivo Morón 1–2 Midland
- Racing – Defensa y Justicia
- Gimnasia de Jujuy – Belgrano
- Vélez 2–0 Gimnasia y Tiro
- Sarmiento – Boca
- River – Adolsivi
- Independiente Rivadavia – Tigre
- Talleres – Atlético Tucumán
- Unión – Independiente
- Platense – San Martín de San Juan
- Instituto – Lanús
- Estudiantes LP – Rosario Central
- Barracas Central – Huracán
La insólita lluvia de insultos entre Sebastián Villa y su compañero en la goleada de Independiente Rivadavia a La Guaira
Los partidos de 16avos que tienen fecha y hora
- Banfield – San Martín de Tucumán / Viernes 8 de mayo 21:10
- Platense – San Martín de San Juan / Miércoles 13 de mayo sin horario