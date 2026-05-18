El Millonario y el Pirata definirán al nuevo campeón del fútbol argentino y el Chacho llega con un reconocimiento bajo el brazo.

El próximo domingo 24 de mayo, a partir de las 15:30 horas y con el Estadio Mario Alberto Kempes como escenario, se conocerá al nuevo campeón del fútbol argentino ya que River enfrenta a Belgrano por la final del Torneo Apertura 2026. Con vistas hacia dicho desenlace, Eduardo Coudet recibió un premio de la Liga Profesional de Fútbol, días antes de definir el campeonato.

Lo cierto es que, en horas del lunes, el Chacho fue reconocido como el mejor director técnico de las semifinales. Tras haber conseguido avanzar al partido definitivo, el entrenador del Millonario le ganó la pulseada a Ricardo Zielinski, que también llegó al encuentro determinante del fin de semana, además de los recientemente derrotados Jorge Almirón y Nicolás Diez.

El #MejorDT de las #Semifinales llega con @ML_Argentina ➡️ Eduardo Coudet, de @RiverPlate 🫡



El Millonario derrotó 1-0 a Rosario Central en las #Semifinales y se metió en la gran Final del #TorneoMercadoLibre 2026 🏆 pic.twitter.com/SJZ4zjZHUU — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) May 18, 2026

Cabe recordar que Coudet debió sortear un escenario adverso. Además de no poder contar con Marcos Acuña, en pleno partido sufrió tres lesiones: Sebastián Driussi, Gonzalo Montiel y Aníbal Moreno. A pesar de ese escenario negativo, el equipo venció 1-0 a Rosario Central y sacó boleto para decir presente en Córdoba el próximo domingo, en busca del primer título de la temporada.

Por otro lado, Thiago Cardozo fue elegido el mejor futbolista de las semifinales del Torneo Apertura 2026, luego conseguir el pasaje a la final. El arquero de Belgrano fue fundamental en la victoria ante Argentinos Juniors, con un gran rendimiento individual. En su actuación, acumuló 7 atajadas durante el partido y un penal atajado en la tanda, para sellar la ansiada clasificación.

El #MejorJugador de las #Semifinales llega con @ML_Argentina ➡️ Thiago Cardozo, de @Belgrano 🙌



El arquero fue fundamental para la victoria del Pirata en las #Semifinales del #TorneoMercadoLibre 2026 🏆



💥 Penales atajados: 1

🧤 Atajadas: 7 pic.twitter.com/nGQYexkgTl — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) May 18, 2026

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La venta de entradas de la final entre River y Belgrano

La LPF reveló que este martes a las 14 horas comienza la preventa exclusiva para clientes de Naranja X a través de Deportick.com. Así las cosas, aquellos clientes que tengan la tarjeta del banco mencionado, tendrán un día de privilegio. Luego, el miércoles 20 a las 14 horas arranca la venta para Socios de River y de Belgrano. Solamente en caso de remanente, habría venta para No Socios.

River

Popular Willington (socio): $80.000.

Popular Willington (no socio): $150.000.

Platea Ardiles (socio): $120.000.

Platea Ardiles (no socio): $180.000.

Belgrano

Popular Artime (socio): $80.000.

Popular Artime (no socio): $150.000.

Platea Gasparini (socio): $120.000.

Platea Gasparini (no socio): $180.000

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