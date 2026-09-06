Las alineaciones de Central Córdoba e Independiente para el duelo de la fecha 8 del Torneo Clausura

Desde las 17 horas en el Madre de Ciudades se cruzarán dos equipos con necesidades urgentes por sumar de a tres.

Central Córdoba de Santiago del Estero recibe a Independiente este domingo desde las 17:00 horas en el imponente Estadio Madre de Ciudades, en un duelo fundamental que le dará continuidad a la fecha 8 del Torneo Clausura 2026.

El Ferroviario, entonado ante su gente, buscará un triunfo vital para acomodarse en la tabla y respirar en los promedios, mientras que el Rojo de Avellaneda viaja al norte con la urgencia imperiosa de sumar de a tres para no perderle pisada a los líderes de la Zona A.

El partido será posible de sintonizar a través de TNT Sports y tendrá el arbitraje de Andrés Gariano.

Las probables alineaciones de Central Córdoba e Independiente

Central Córdoba: Alan Aguerre; Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Santiago Moya, Darío Cáceres, Fernando Martínez; Lucas González, Matías Vera, Diego Barrera, Marco Iacobellis; Ezequiel Naya. DT: Sebastián Domínguez.

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Fedorco, Juan Miguel Arrayago, Facundo Zabala; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci; Luciano Cabral, Santiago Montiel, Matías Abaldo; Felipe Tempone. DT: Jadson Viera.

La previa de Central Córdoba e Independiente: todo lo que tenés que saber