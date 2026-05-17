Cómo ver Argentinos vs. Belgrano por las semifinales del Torneo Apertura 2026: qué canal lo pasa por TV

Todos los detalles del partido entre el Bicho y el Pirata, correspondiente a las semifinales del certamen doméstico argentino.

Este domingo 17 de mayo, en el estadio Diego Armando Maradona del barrio porteño de La Paternal, Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba se encuentran frente a frente bajo la órbita de la segunda semifinal del Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga Profesional. Un cotejo para conocer quién será el rival de River Plate en el duelo decisivo.

Por un lado, hay que destacar que el Bicho que comanda estratégicamente Nicolás Diez terminó tercero en la Zona B del certamen doméstico. Posteriormente, derrotó a Lanús por 2-0 en la instancia de octavos de final y 1-0 a Huracán en los cuartos de final. Ambas series las definió en condición de local, como este domingo.

Por el otro, el Pirata que encabeza tácticamente Ricardo Zielinski fue quinto en la propia Zona B del Torneo Apertura. Más tarde, Belgrano chocó con Talleres en el Clásico de Córdoba y se impuso por 1-0 en condición de visitante. Unos días después, recibió a Unión de Santa Fe en el Gigante de Alberdi y diseñó un festejo por 2-0.

Qué canal pasa Argentinos vs. Belgrano

El partido entre Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba, correspondiente a las semifinales del Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga Profesional, podrá visualizarse, de manera exclusiva, por las pantallas de ESPN Premium y TNT Sports.

A qué hora se juega Argentinos vs. Belgrano

Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba se enfrentarán este domingo 17 de mayo, desde las 17 horas de la República Argentina, en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal.

Los árbitros de Argentinos vs. Belgrano

Árbitro: Nazareno Arasa

Asistente 1: Gabriel Chade

Asistente 2: Cristian Navarro

Cuarto árbitro: Andrés Gariano

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Gastón Suárez

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El cuadro del Torneo Apertura