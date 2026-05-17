Quién es el árbitro de Argentinos Juniors vs. Belgrano por la semifinal del Torneo Apertura

El colegiado de 36 años, internacional desde 2018, será el encargado de impartir justicia en La Paternal.

En el Estadio Diego Armando Maradona de La Paternal, Argentinos Juniors recibe a Belgrano de Córdoba por la segunda semifinal del Torneo Apertura. El ganador de esta llave se enfrentará a River en la final que se llevará a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Para este encuentro, el encargado de impartir justicia será Nazareno Arasa, árbitro argentino de 36 años y que es internacional desde 2018. Este será su partido 15 a lo largo del Torneo Apertura, ya que solamente estuvo ausente en la fecha 2 y en el inicio de los playoff.

El colegiado oriundo de Rosario estará acompañado por Gabriel Chade como árbitro asistente 1, mientras que Cristian Navarro será el 2. Andrés Gariano fue designado como cuarto árbitro y en el VAR Lucas Novelli estará acompañado por Gastón Suárez como AVAR.

A lo largo de esta temporada, Arasa no dirigió a Argentinos Juniors. La última vez que impartió justicia para el Bicho fue el 14 de septiembre del año pasado, en la derrota 2 a 0 frente a Instituto de Córdoba por la fecha 8 del Torneo Clausura.

Por el lado de Belgrano, este año estuvo a cargo de dos compromisos del Pirata. En el primer encuentro fue triunfo del elenco cordobés ante Independiente Rivadavia por 1 a 0, mientras que en el segundo cayó en condición de local frente a Gimnasia de La Plata.

Los números de Nazareno Arasa dirigiendo a Argentinos Juniors

A lo largo de su carrera, Arasa dirigió al Bicho de La Paternal en 11 oportunidades, con un saldo de 5 victorias, 1 empate y 5 derrotas. Además le expulsó dos jugadores y le pitó tanto dos penales a favor como en contra.

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Los números de Nazareno Arasa dirigiendo a Belgrano

Durante su trayectoria, el colegiado de 36 años dirigió al Pirata en 22 oportunidades y el saldo es parejo, con 8 victorias, 6 empates y 8 derrotas. Le cobró tres penales a favor y dos en contra.

El equipo arbitral de este partido

Árbitro : Nazareno Arasa

: Nazareno Arasa Árbitro asistente 1 : Gabriel Chade

: Gabriel Chade Árbitro asistente 2 : Cristian Navarro

: Cristian Navarro Cuarto árbitro : Andrés Gariano

: Andrés Gariano VAR : Lucas Novelli

: Lucas Novelli AVAR: Gastón Suárez

Datos claves

Nazareno Arasa dirigirá la semifinal entre Argentinos y Belgrano en el Estadio Diego Armando Maradona .

dirigirá la semifinal entre Argentinos y Belgrano en el Estadio . El árbitro de 36 años suma 15 partidos dirigidos durante el actual Torneo Apertura.

suma dirigidos durante el actual Torneo Apertura. Arasa dirigió a Belgrano en 22 ocasiones, registrando un saldo de 8 victorias cordobesas.