El mediocampista sufrió una molestia en su rodilla derecha ante Rosario Central y pidió el cambio, en su lugar ingresó Lucas Silva.

River derrotó a Rosario Central por 1 a 0 en el marco de la semifinal del Torneo Apertura. Los de Eduardo Coudet se impusieron con un tanto de Facundo Colidio de penal, pero no todo es felicidad en Núñez. Hay preocupación por los lesionados: Sebastián Driussi, Gonzalo Montiel y Aníbal Moreno se retiraron con molestias y para la final solamente queda una semana.

Este domingo se confirmó que Aníbal Moreno sufrió un esguince de rodilla grado 1, por lo que se perderá lo que resta del semestre. El volante central tuvo un gran partido ante Rosario Central, pero en una jugada sufrió la molestia, los médicos entraron a atenderlo y pidieron el cambio. En su lugar ingresó Lucas Silva, que ocupó muy bien el lugar del ex futbolista de Palmeiras.

¿Cuánto tiempo de recuperación tendrá Aníbal Moreno?

Si bien cada futbolista es diferente, se estima que el tiempo de recuperación de un esguince de rodilla de grado 1 demanda unas tres semanas de recuperación. Para esa altura, River estará de vacaciones en la antesala de lo que será el inicio de la pretemporada, la cual tendrá lugar en Alicante, España.

Aníbal Moreno ante Rosario Central. (Foto: Getty).

Los tres partidos que le quedan a River en el semestre

Los de Núñez afrontarán tres partidos más antes de cerrar oficialmente el primer semestre. El miércoles 20 se medirá ante Bragantino en el Monumental por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana, el domingo 24 jugará la final del Torneo Apertura en Córdoba mientras que el miércoles 27 recibirá a Blooming por la última fecha de la Sudamericana.

Cabe destacar que River ya aseguró su clasificación en la Copa Sudamericana, pero ahora buscará clasificar como primero de su zona, así pasará directamente a octavos de final. Quienes clasifiquen en segundo lugar deberán jugar un playoffs contra alguno de los terceros de la Copa Libertadores.

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