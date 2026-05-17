El Millonario se impuso por 1 a 0 con gol de Facundo Colidio y sacó pasaje a la final, que se jugará en Córdoba el próximo domingo.

Como era de esperar, Ángel Di María fue uno de los grandes protagonistas del duelo entre River y Rosario Central por la semifinal del Torneo Apertura. La figura de Fideo impone, es un campeón del mundo que volvió al fútbol argentino para jugar en el club que lo vio nacer. Algunas declaraciones tras eliminar a Racing lo pusieron en el foco y los hinchas del Millonario le cantaron algunas canciones haciendo alusión a que es amigo del poder.

Cuando la voz del estadio anunció las formaciones, Di María fue el más reprobado por todo el Monumental, pero el propio jugador lo entendió una vez que finalizó el encuentro. Fideo dialogó con ESPN y dijo: “Es el folclore del fútbol y lo entiendo, de esta cancha me fui ovacionado muchas veces y en mi memoria va a estar eso, hoy estoy vistiendo esta camiseta y no la de la Selección Argentina”.

La chicana de River a Di María

A través de su cuenta oficial de X, River dejó una sutil chicana para Ángel Di María y utilizó a Matías Viña como protagonista. El uruguayo jugó un gran partido y en más de una oportunidad ganó los duelos individuales contra Fideo. En la publicación del Millonario aparece una foto del lateral izquierdo acompañado de un texto: “Matías Viña”, junto al emoji de las dos manos formando un corazón, que es el clásico festejo de Di María.

¿Qué se le viene a River?

El Millonario tendrá domingo de descanso luego de unas jornadas sumamente movidas. El lunes y martes habrá entrenamiento y ya el miércoles será el turno de enfrentar a Bragantino por la quinta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana. De cara a ese encuentro, Coudet pondrá un equipo alternativo pensando en la final del Apertura, que será el domingo 24 de mayo desde las 15.30 en el Kempes de Córdoba. Resta saber si el rival en la final es Belgrano o Argentinos Juniors.

DATOS CLAVE

Ángel Di María fue reprobado por la hinchada de River en el estadio Monumental .

fue reprobado por la hinchada de River en el estadio . El futbolista Matías Viña ganó los duelos individuales contra Di María durante el partido.

ganó los duelos individuales contra Di María durante el partido. River publicó en X una foto de Viña con el emoji del festejo de Di María.