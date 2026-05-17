Sebastián Driussi llevó tranquilidad tras su lesión en River: “Ahora toca enfocarme en la recuperación”

El delantero publicó un mensaje en redes sociales luego de que los estudios descartaran una lesión de ligamentos cruzados y confirmaran un esguince en la rodilla derecha.

Después de una noche marcada por la preocupación y las imágenes de dolor en el Monumental, Sebastián Driussi llevó algo de tranquilidad al mundo River. Horas después de que los estudios médicos arrojaran un esguince de rodilla derecha y descartaran una rotura de ligamentos cruzados, el delantero realizó una publicación en redes sociales para agradecer el apoyo recibido.

“Ayer pasé un momento difícil, pero gracias a Dios los estudios trajeron tranquilidad. Ahora toca enfocarme en la recuperación, trabajar al máximo y volver más fuerte para seguir dando todo por esta camiseta”, escribió el atacante en su cuenta de Instagram junto a una imagen del momento de la lesión sufrida frente a Rosario Central.

“Orgulloso de mis compañeros por el esfuerzo y por haber conseguido el pase a la final. Voy a estar acompañando y empujando desde donde me toque”, agregó Driussi en el mismo mensaje. Además, cerró la publicación agradeciendo el cariño recibido tras la lesión: “Gracias a todos por los mensajes y el apoyo”.

Los estudios médicos confirmaron que el goleador del Millonario sufrió un esguince grado 2 del ligamento colateral medial de la rodilla derecha. De esta manera, quedó descartado para la final del Torneo Apertura y los próximos compromisos del equipo. Vale recordar que, además de Driussi, Gonzalo Montiel sufrió un desgarro muscular y Aníbal Moreno padeció otro esguince de rodilla.

La secuencia que sacó al delantero de la cancha ocurrió a los 11 minutos del primer tiempo, cuando Franco Ibarra trabó al delantero cerca del área y le provocó una fuerte torsión en la rodilla derecha. Driussi cayó inmediatamente al césped con visibles gestos de dolor y terminó retirándose en camilla y entre lágrimas, dejando una sensación de enorme preocupación tanto dentro como fuera del campo de juego.

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Driussi y una temporada marcada por las lesiones

El nuevo contratiempo físico llega además en un momento especialmente sensible para el atacante. Driussi venía atravesando una levantada futbolística y se había consolidado como el goleador de River en la temporada con siete tantos. Sin embargo, esta representa ya su tercera lesión en lo que va del año.

En febrero había sufrido un desgarro grado uno en el isquiotibial izquierdo que lo marginó durante tres partidos. Más adelante, en el Superclásico frente a Boca, volvió a resentirse físicamente con otro desgarro, esta vez en el isquiotibial derecho, que lo dejó afuera de cuatro encuentros más. Tal vez teniendo en cuenta esos antecedentes puede entenderse su desconsolado llanto mientras era retirado del Monumental el sábado: una nueva lesión vuelve a frenarlo y, ahora, hasta el segundo semestre.

Datos clave

Sebastián Driussi sufrió un esguince grado 2 en la rodilla derecha contra Rosario Central.

sufrió un en la rodilla derecha contra Rosario Central. El delantero de River Plate quedó descartado para la final del Torneo Apertura.

del Torneo Apertura. Esta lesión representa el tercer problema físico del futbolista en lo que va del año.