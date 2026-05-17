Qué pasa si Argentinos Juniors y Belgrano empatan por la semifinal del Torneo Apertura 2026

El Bicho y el Pirata se verán las caras este domingo a partir de las 17 horas en el Estadio Diego Armando Maradona.

Domingo de definiciones en el fútbol argentino. Luego del triunfo de River ante Rosario Central del pasado sábado, esta tarde se enfrentan Argentinos Juniors y Belgrano en el Estadio Diego Armando Maradona. El duelo comenzará a las 17 horas y el vencedor sacará boleto a la final del Torneo Apertura, donde ya espera el equipo de Eduardo Coudet.

¿Qué pasa si Argentinos y Belgrano empatan por la semifinal del Torneo Apertura?

Si Argentinos Juniors y Belgrano igualan en los 90 minutos habrá dos tiempos extras de 15 minutos cada uno. De persistir la igualdad todo se definirá por penales. Cabe destacar que el ganador de esta llave pasará a la final para jugar contra River. Dicho encuentro será el domingo 24 de mayo a partir de las 15.30 horas en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

¿Cómo ver por TV Argentinos vs. Belgrano por la semifinal del Torneo Apertura?

El duelo entre Argentinos Juniors y Belgrano, a disputarse este domingo 17 de mayo a partir de las 17 horas en el Estadio Diego Armando Maradona se podrá ver en vivo a través de ESPN Premium y también de TNT Sports. Ambas señales transmitirán en simultáneo desde La Paternal.

Federico Fattori, una de las figuras de Argentinos Juniors. (Foto: Prensa Argentinos Juniors).

Las probables formaciones de Argentinos y Belgrano

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina, Facundo Jainikoski o Iván Morales. DT: Nicolás Diez.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

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Belgrano dejó en el camino a Unión en cuartos de final. (Foto: Prensa Belgrano).

Los árbitros del partido entre Argentinos Juniors y Belgrano

Árbitro: Nazareno Arasa

Asistente 1: Gabriel Chade

Asistente 2: Cristian Navarro

Cuarto árbitro: Andrés Gariano

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Gastón Suárez

DATOS CLAVE

Argentinos Juniors y Belgrano juegan hoy a las 17 por el Torneo Apertura.

juegan hoy a las 17 por el Torneo Apertura. El ganador disputará la final contra el River de Eduardo Coudet .

de . La final se jugará el domingo 24 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes.