Se vienen las semifinales: River vs. Central es el partido del año, pero Argentinos y Belgrano también merecen ser campeones

Yo creo que del Monumental sale el candidato al título, pero me gustaría que el Bicho o el Pirata se queden con el gran festejo.

River Plate vs. Rosario Central es el partido del año, sin dudas. Un partido que tiene todo, con la guardia alta por el árbitro. Dicho sea de paso, me parece bien la designación de Nicolás Ramírez. Creo que, con Facundo Tello lesionado, es el mejor para un duelo tan caliente después de las polémicas recientes. Eso sí: a Silvio Trucco no lo tengo tanto en el VAR, pero esperemos que realice un buen trabajo.

Es el partido del morbo también, porque Eduardo Coudet, ídolo del Canalla, dirige al Millonario frente a su exequipo en una semifinal, a un paso de la final por un título.

También es el partido de los mejores. Está Ángel Di María, que para mí es el mejor jugador del campeonato. También está Santiago Beltrán, que es el mejor arquero del campeonato. Además, Chacho logró recuperar a Sebastián Driussi, la carta goleadora, el tipo que aparece en los momentos importantes.

En algunos partidos está mejor Lucas Martínez Quarta. Además, levantó Marcos Acuña, que me parece que va a llegar bien al partido del sábado. Y Rosario Central también tiene sus valores: gran momento de Enzo Copetti y otros jugadores en un gran nivel. Realmente, Jorge Almirón es un entrenador que sabe jugar este tipo de mano a mano.

Y, a ver, sin menospreciar a Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba, el candidato a ser campeón parece que sale del Estadio Monumental de Núñez. Es el choque de los dos más grandes que quedan en disputa.

Publicidad

Justamente, en la otra semifinal, el Bicho y el Pirata, dos que merecen el campeonato. Dos equipos que vienen haciendo las cosas muy bien en el Torneo Apertura.

El ciclo de Nico Diez en Argentinos merece una estrella. Siempre se ha quedado en la puerta y está otra vez ahí, jugando en el Diego Maradona de local y con la posibilidad de llegar a definir el título en Córdoba.

Y la locura Pirata, Belgrano de Córdoba. A ver, si vos me decís por sentimiento, es el único que nunca fue campeón de los cuatro que quedan en carrera. Me gustaría que fuera el ganador porque es un club pasional, porque es un equipo que tiene a media provincia atrás y porque va a definir en el Kempes.

Publicidad

El campeonato está buenísimo, está espectacular, está bárbaro. Y ahora llega el momento decisivo para saber quiénes son los últimos dos, los dos que llegan a la gran final del 24 de mayo.