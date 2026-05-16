El entrenador del Canalla eligió el silencio luego de perder en el Monumental en las semifinales del Apertura.

River ganó por 1 a 0 en el Monumental y eliminó a Rosario Central en las semifinales del Torneo Apertura. El gol de penal de Facundo Colidio le alcanzó al equipo de Chacho Coudet para meterse en la gran final y dejar en camino al combinado canalla, comandado por Jorge Almirón.

El DT del conjunto rosarino optó por un planteo conservador en Núñez, dejando en el banco de suplentes a Alejo Véliz al romper con el doble 9 para colocar a Enzo Copetti en soledad. Así, Ángel Di María estuvo muy aislado durante gran parte del partido y no pudo tener la injerencia suficiente para hacer la diferencia.

Luego del compromiso, consumada la derrota y la eliminación, Jorge Almirón tomó una decisión que tomó por sorpresa a los hinchas de Rosario Central y a los medios presentes en el Monumental.

En concreto, el DT del Canalla suspendió la conferencia de prensa que debía dar en la sala de prensa del estadio ubicado en Núñez. El motivo se atribuye, lógicamente, al resultado obtenido en condición de visitante, que supuso la finalización de su semestre en el plano nacional.

Jorge Almirón, DT de Central (Getty)

Cabe destacar que Almirón, como DT, no le gana a River hace 8 años, 6 meses y 14 días. La última vez que ocurrió fue el 31 de octubre de 2017 cuando era el entrenador del Granate y lo eliminaba por las semifinales de la Copa Libertadores.

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Di María tomó la palabra de parte de Rosario Central

“Nos ganaron por un gol de penal. Sabíamos que estas cosas podían pasar acá. No por algo hablaron antes. Nosotros seguimos trabajando. Creo que hicimos un gran campeonato, estamos orgullosos de nosotros“, soltó Fideo en diálogo con TNT Sports.

Consultado sobre si le molestaron los dichos del Mundo River en la previa, respondió: “No, tranquilo. Creo que… es fútbol. Estas cosas pasaban antes, pero no se hablaban. Ahora sí se habla, así que bueno, nada. Creo que el fútbol es así, hay que seguir pensando en lo que viene y nada, felicitarlos… Ojalá que les vaya muy bien”.

Y continuó: “Ahora nos queda la Copa Libertadores, intentar terminar primero, que es importante, y bueno, nada, es eso. Nos tocó jugar de visitante. Bien de visitante… Hay que seguir trabajando“.

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Además, en diálogo con ESPN, Di María soltó un dardo para Lucas Martínez Quarta: “Muchos hablaron de que no tenían descanso, pero Central nunca lo tuvo. Nos tocó venir en colectivo porque no sé que pasó con Aeroparque, se ve que no se podía aterrizar“.

La llave completa del Apertura

En síntesis

River le ganó a Rosario Central y lo eliminó del Apertura .

. River es finalista del Apertura gracias al 1 a 0 de Facundo Colidio.

gracias al 1 a 0 de Facundo Colidio. Jorge Almirón, DT de Rosario Central, suspendió la conferencia de prensa.