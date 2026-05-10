Días y horarios confirmados para los cuartos de final del Torneo Apertura 2026

Luego de sellarse los ocho equipos clasificados para los cuartos de final, la Liga Profesional confirmó todos los detalles.

Se acabó el misterio. Este domingo, luego del desarrollo de otros cuatro partidos, se conocieron los ocho clasificados para los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga Profesional. Ocho equipos que superaron a sus respectivos contrincantes en los octavos de final y que siguen soñando con alzarse con el título.

Todo comenzó el sábado pasado, cuando Belgrano de Córdoba, Huracán, Unión de Santa Fe y Argentinos Juniors dejaron en el camino a Talleres de Córdoba, Boca Juniors, Independiente Rivadavia de Mendoza y Lanús respectivamente. Y así consiguieron los cuatro primeros boletos rumbo a la próxima instancia del certamen doméstico.

Posteriormente, ya durante la jornada de domingo, Rosario Central, Racing Club, River Plate y Gimnasia y Esgrima La Plata se impusieron en sus series contra Independiente, Estudiantes de La Plata, San Lorenzo de Almagro y Vélez Sarsfield. De este modo, se resolvieron los cuatro asientos para los ocho equipos que continúan con vida.

En medio de ese panorama, la Liga Profesional, a través de la Asociación del Fútbol Argentino, confirmó todos los detalles relacionados con la disputa de los cuartos de final del Torneo Apertura. Es decir, los días y los horarios de todos y cada uno de los cuatro partidos que le darán forma a la siguiente etapa del torneo local.

Días y horarios de los cuartos de final

12/5 (19:00) – Belgrano vs. Unión

12/5 (21:30) – Argentinos vs. Huracán

13/5 (19:00) – Rosario Central vs. Racing

13/5 (21:30) – River vs. Gimnasia

El cuadro del Torneo Apertura

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DATOS CLAVE

Los ocho clasificados a cuartos de final se definieron el domingo 10 de mayo de 2026.

River Plate enfrentará a Gimnasia el 13 de mayo a las 21:30 horas por el torneo.

Belgrano y Unión abrirán la fase de cuartos el 12 de mayo a las 19:00 horas.