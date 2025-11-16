Es tendencia:
Cuándo y dónde se juega la final por el ascenso de la Primera Nacional entre Estudiantes de Río Cuarto y Deportivo Madryn

Se define el segundo ascenso a la Primera División. Los detalles de la sede y el horario.

Por Marco D'arcangelo

Luego de disputarse las semifinales del Reducido de la Primera Nacional, se conocieron a los dos equipos que disputarán la gran final por el segundo ascenso a la Primera División. Estudiantes de Río Cuarto y Deportivo Madryn se enfrentarán en una llave mano a mano.

Debido a que fue el peor ubicado de los finalistas, Estudiantes de Río Cuarto, que viene de eliminar por ventaja deportiva a Estudiantes de Caseros, abrirá la gran final en condición de local, el próximo fin de semana del 22 y 23 de noviembre, con horario a confirmar.

La revancha, que se disputará el fin de semana siguiente, es decir el del 30 de noviembre, se jugará en la cancha de Deportivo Madryn, el Abel Sastre. Allí se definirá todo. En caso de igualdad en los 180 minutos de la serie, la final irá al alargue, y en caso de persistir la igualdad, definición por penales.

Cuándo y dónde se juega la final de la Primera Nacional

En resumidas cuentas, la final de la Primera Nacional iniciará el próximo fin de semana del 23 de noviembre en la cancha de Estudiantes de Río Cuarto o Deportivo Morón, con hora a confirmar.

La revancha, será el fin de semana siguiente, del 30 de noviembre, en la cancha del mejor ubicado. Es por eso que Estudiantes de Río Cuarto o Deportivo Madryn definirá en condición de local, con horario a confirmar.

Así quedó el cuadro del reducido de la Primera Nacional

Piñas, gas pimienta y batalla campal: el escándalo tras el final de las semifinales de la Primera Nacional entre Deportivo Madryn y Morón

Piñas, gas pimienta y batalla campal: el escándalo tras el final de las semifinales de la Primera Nacional entre Deportivo Madryn y Morón

