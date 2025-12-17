Es tendencia:
A horas de jugar la final de la Intercontinental vs. PSG, se confirmó la primera baja de Flamengo para la Copa Libertadores 2026

Filipe Luis pierde un bicampeón de América, que se irá libre al fútbol europeo.

Por Germán Celsan

Flamengo y su primera baja para la Copa Libertadores 2026
Este miércoles 17 de diciembre, en el estadio Ahmad bin Alí de Qatar, se disputará la final de la Copa Intercontinental, un partido en el que Flamengo y PSG decidirán al gran campeón del año. Los máximos representantes del fútbol europeo y sudamericano se enfrentan en un partido que genera gran expectativa.

Sin embargo, unas horas antes del puntapié inicial, se confirmó la primera baja que sufrirá Filipe Luis en su Flamengo, ya pensando en el 2026. El Mengao perderá a un bicampeón de América en la figura de Cleiton, uno de sus jugadores con mayor proyección.

Cleiton se sumará al Wolfsburgo de la liga alemana tras ganar dos Copas Libertadores con Flamengo.

El marcador central de 22 años fue parte de los planteles campeones de la Copa Libertadores en 2022 y este 2025, aunque su rol era más de rotación y apenas registra 21 partidos oficiales en el primer equipo del Mengao. Leo Ortiz, Leo Pereira y Danilo han sido las opciones preferidas por Filipe Luis para ocupar la zaga.

En cualquier caso, el futuro de Cleiton estará ligado al Wolfsburgo, que actualmente marcha en el puesto 13 de la Bundesliga. Cleiton se unirá al club alemán tan pronto como el próximo 1 de enero, cuando abra la ventana de transferencias y, de acuerdo a lo reportado por Florian Plettenberg, llegará libre al club de la primera división alemana.

Cleiton, futbolista de Flamengo, dejará el club para irse a Europa. (Getty)

Si bien la salida de Cleiton implica perder a un futbolista que se esperaba pudiera ganarse un lugar cada vez mayor en el equipo, la realidad es que en sus cuatro temporadas dentro del plantel principal, Cleiton apenas acumuló un puñado de partidos con el Flamengo, la mayoría intrascendentes, y buscará progresar en un equipo que ha sido plataforma para muchos futbolistas en Europa.

En síntesis

  • Flamengo y PSG disputan hoy, miércoles 17 de diciembre, la final de la Copa Intercontinental en Qatar para definir al campeón del año.
  • Se confirmó que el defensor Cleiton (22 años) dejará el club brasileño para unirse al Wolfsburgo de la Bundesliga el próximo 1 de enero.
  • El marcador central, bicampeón de la Libertadores (2022 y 2025), llegará al fútbol alemán en condición de jugador libre tras haber tenido un rol de rotación en el equipo de Filipe Luis.
