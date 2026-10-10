El exdelantero de Boca y la Selección de Italia estuvo en terapia intensiva por una infección pulmonar.

Daniel Osvaldo rompió el silencio luego de luchar por su vida por una infección pulmonar. El exdelantero no atendió a tiempo una caries y esto no solo afectó a sus sitema respiratorio, sino que además comprometió seriamente su pulmón derecho.

Esto lo llevó a pasar varios días en terapia intensiva y con estado reservado, pero ya se encuentra recuperado en terapia intermedia, a la espera de ser trasladado a una habitación común del Hospital Bicentenario de Monte Grande antes de recibir el alta médica.

En este contexto, Osvaldo habló por primera vez sobre su estado de salud con Infobae. En esta charla, ‘Dani Stone’ aceptó su parte de culpa por no haberse tratado a tiempo la molestia en la boca y reveló que su condición física previa fue clave para poder superar la infección.

El cambio drástico que hará Daniel Osvaldo en su vida

Asimismo, el exfutbolista de Boca le confirmó a Infobae que dejó de fumar y planea tener nuevos hábitos para no volver a pasar por esta situación. “No estoy fumando desde hace dos semanas, no pienso fumar más”, sentenció Daniel Osvaldo.

Daniel Osvaldo confirmó que dejará de fumar (@daniosvaldobv)

Daniel Osvaldo también despidió a Lionel Messi

Desde el hospital, Osvaldo le dedicó una publicación a Lionel Messi en su cuenta de Instagram con varias fotos de los dos y el mensaje: “Eternamente gracias Lionel Andrés. Te voy a extrañar con la celeste y blanca”.

Publicidad

En síntesis