Desde Independiente Rivadavia desmienten una negociación con Boca por Sebastián Villa

La Lepra mendocina exige 10 millones de dólares para vender al colombiano, que ya tuvo su primera etapa en el Xeneize entre 2018 y 2023.

Uno de los primeros rumores del mercado de pases indicaron que Boca está seriamente interesado en incorporar a Sebastián Villa. Si bien ya tuvo una primera etapa, su salida fue muy polémica y hasta inició acciones legales contra el club, el futbolista es del gusto de Juan Román Riquelme. Sin embargo, desde Independiente Rivadavia desmienten una negociación actual.

El colombiano arribó al Xeneize en 2018 y a mediados de 2023 fue declarado culpable de un delito de violencia de género, por lo que fue separado del plantel. Tras considerarse agente libre por la decisión institucional, emigró a Bulgaria y luego regresó al fútbol argentino para vestir la camiseta de la Lepra mendocina. Y ahora, podría volver al conjunto de la ribera…

Sebastián Villa, delantero colombiano de Independiente Rivadavia. (Getty Images)

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con DSports, Sebastián Peratta reveló la postura del elenco de Cuyo. En su rol como Director Deportivo de Independiente Rivadavia, el ex arquero manifestó: “Lo de Sebastián Villa es un acuerdo entre partes y es privado“. Después de hacer referencia al convenio que tiene el club con el jugador, sí se refirió al interés azul y oro.

Por ese motivo, pocos segundos más tarde, sentenció: “No tenemos negociación abierta con Boca por Villa“. Inmediatamente después, el ahora mánager de la Lepra mendocina expresó: “Él está muy bien en el club, lo abrazamos en un momento muy especial para él“. Y, por si todavía quedaba alguna duda de su importancia en el plante, agregó: “Es el líder de este equipo“.

Sebastián Villa, durante su etapa en Boca. (Getty Images)

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En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Su situación es la lógica de un jugador que viene hace dos años siendo el mejor del fútbol argentino“, aseguró a raíz del interés que despertó en un gigante como el Xeneize. De cara a lo que se supone que será la novela del mercado de pases, cerró: “Se resolverá cuando se tenga que resolver“.

Cuánto pide Independiente Rivadavia por Sebastián Villa

Según pudo averiguar BOLAVIP, desde la Lepra exigen 10 millones de dólares para dejarlo salir, ya que entienden que el extremo mejoró su rendimiento y se revalorizó. Eso sí, también dejaron bien en claro que todavía no recibieron ofertas formales y que solamente se tratan de sondeos. Pero en Boca ya empiezan a analizar el posible desembolso de dinero.

Boca analiza repatriar a Sebastián Villa.

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Sebastián Villa no descarta su regreso a Boca

Desde el entorno de Sebastián Villa le confirmaron a Boca que está abierto a volver al club. Bolavip también pudo saber que tiene dos interesados en el fútbol de Brasil. Por otro lado, hay una promesa por parte de Independiente Rivadavia de dejarlo salir, por lo que el valor de la cláusula -es de 6 millones de dólares- podría ser negociable.