Sebastián Villa firmó su nuevo contrato con Boca y se despidió de Independiente Rivadavia: “Los caminos cambian”

El Xeneize desembolsa 6,5 millones de dólares por el colombiano de 30 años, que cuenta con un vínculo por las próximas 4 temporadas.

Sebastián Villa es el protagonista de unas de las principales novelas del mercado de pases debido a su regreso a Boca, donde ya tuvo un ciclo que terminó con una gran polémica y un juicio. En ese sentido, este viernes se confirmó el traspaso a través de un comunicado oficial y el colombiano le dedicó un sentido posteo a Independiente Rivadavia en medio de su salida.

Cabe recordar que el Xeneize desembolsa 6,5 millones de dólares para comprar el pase del delantero de 30 años, cifra apenas menor a la cláusula de rescisión. De esta manera, el veloz atacante ya firmó su contrato hasta el 30 de junio de 2030, por lo que estará ligado al conjunto de la ribera por 4 temporadas completas y ya está a disposición de Rodolfo Arruabarrena.

Comunicado de Boca sobre Álvaro Montero y Sebastián Villa.

Lo cierto es que, a través de un posteo en Instagram, Villa fue claro. “Hay despedidas que cuestan porque detrás de cada partido hubo entrega, sacrificio y momentos que quedan para siempre“, escribió en primera instancia. Inmediatamente después, agregó: “Hoy me toca cerrar una etapa que me hizo crecer no solo como futbolista, sino también como persona“.

En un mensaje parecido, Sebastián redobló la apuesta y fue por más. “Gracias a cada compañero, cuerpo técnico, dirigentes, empleados del club y, especialmente, a los hinchas que estuvieron en cada partido, en cada viaje y en cada momento, haciendo sentir su apoyo incondicional“, expresó en su cuenta personal de la principal red social.

BUENOS AIRES, ARGENTINA – FEBRUARY 11: Sebastian Villa of Independiente Rivadavia looks on during a Torneo Apertura Betano 2025 Group A match between Boca Juniors and Independiente Rivadavia at Estadio Alberto J. Armando on February 11, 2025 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Publicidad

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Me llevo aprendizajes, amistades y recuerdos que voy a guardar para toda la vida“, manifestó en cuanto a su paso por el elenco de Mendoza. Además, el colombiano añadió: “El fútbol sigue, los caminos cambian, pero hay camisetas y personas que dejan huella para siempre“.

Por último pero no menos importante, fue más directo. “Gracias por haberme abierto las puertas y permitirme defender estos colores con orgullo. Agradecido de por vida con el club Independiente Rivadavia y Mendoza por abrirme las puertas y hacerme sentir muy especial“, culminó su relato Villa tras confirmarse su llegada a Boca por 4 años.