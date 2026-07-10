El delantero colombiano no enfrentará a Tigre este domingo ya que las negociaciones con el Xeneize entraron en su etapa decisiva. Entre ambos clubes restan detalles para cerrar la transferencia.

Luego de varias semanas de negociaciones y cuando la operación parecía haber entrado en una meseta, finalmente el regreso de Sebastián Villa a Boca está cada vez más cerca de convertirse en una realidad. Según pudo saber Bolavip, el acuerdo entre el Xeneize e Independiente Rivadavia se encuentra muy avanzado y solo restan detalles para cerrar la transferencia definitiva del delantero colombiano.

La señal más clara llegó desde Mendoza, cuando se confirmó que Villa no integrará la delegación de Independiente Rivadavia que viajará a Córdoba para enfrentar este domingo a Tigre por los 16avos de final de la Copa Argentina. Sin explicaciones oficiales, todo invita a creer que se trata de una ausencia directamente vinculada con el inminente acuerdo en las negociaciones entre la Lepra y Boca.

Pese a no existir un acuerdo de palabra, en Brandsen 805 reina el optimismo desde hace varios días para lograr concretar una de las prioridades que se trazaron en el mercado. Y es que el panorama se presenta sumamente favorable: el futbolista de 30 años ya tendría acordadas las condiciones de su contrato con el club y únicamente resta que las instituciones terminen de resolver las diferencias económicas para oficializar la operación, la cual podría rondar entre los 6 y 7 millones de dólares.

La postura de Independiente Rivadavia siempre fue clara: respetar la promesa realizada al jugador de facilitar su salida, aunque sin resignar el monto pretendido por la transferencia. Días atrás, el presidente Daniel Vila reconoció públicamente que Boca acercó una propuesta inferior a la esperada, aunque desde entonces las negociaciones continuaron hasta entrar en su etapa decisiva.

Sebastián Villa, cada vez más cerca de Boca.

Bajo este contexto, otro aspecto que también comenzaría a destrabarse es el frente judicial que mantienen Villa y Boca. El conflicto continúa en la justicia ordinaria, aunque a principios de julio las mediaciones fueron suspendidas durante 20 días para intentar oficializar el segundo ciclo del colombiano en el club. Según pudo saber Bolavip, si el regreso finalmente se concreta, tanto el futbolista como el club retirarían las demandas cruzadas. En caso contrario, el proceso seguirá su curso.

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De cerrarse la operación, Villa volverá al club donde disputó 172 partidos, convirtió 29 goles y obtuvo siete títulos antes de quedar marginado del plantel profesional tras su condena a dos años y un mes de prisión en suspenso por violencia de género, a mediados de 2023.

La novela, impensada tiempo atrás, está llegando a su fin y el desenlace marca que el delantero se convertiría en uno de los nuevos refuerzos de Rodolfo Arruabarrena, sumándose a Nahuel Lozano y al también colombiano Álvaro Montero, cuya incorporación también se encuentra encaminada.