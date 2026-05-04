Días y horarios confirmados de los octavos de final del Torneo Apertura 2026

Este lunes, la fase regular del Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga Profesional encontró su punto final con el desarrollo de tres partidos: Gimnasia de Mendoza superó 2-1 a Defensa y Justicia, Vélez Sarsfield y Newell’s Old Boys de Rosario empataron 1-1 e Instituto de Córdoba superó 2-0 a domicilio a Estudiantes de Río Cuarto.

Así las cosas, no solamente se definieron todos y cada uno de los clasificados para los octavos de final de la presente edición del certamen doméstico argentino, sino también los cruces de la mencionada instancia. En ese sentido, solamente restaban oficializarse los días y los horarios de todos los cotejos correspondientes.

Y, un rato después de la culminación de la última fecha del Torneo Apertura, la Liga Profesional de Fútbol le puso punto final al misterio y confirmó todos los detalles necesarios. Es decir, días y horarios de los ocho partidos de los octavos de final. Cabe destacar que cuatro duelos se jugarán el próximo sábado y los otros cuatro el próximo domingo.

En medio de ese panorama, la actividad tendrá su puntapié inicial con el clásico de Córdoba entre Talleres y Belgrano. Luego, seguirá con la presentación de Boca Juniors como local de Huracán y continuará con el cotejo entre Argentinos Juniors y Lanús. En paralelo, la jornada de sábado se cerrará con Independiente Rivadavia recibiendo a Unión de Santa Fe.

Luego, ya el domingo, el balón comenzará a rodar en Arroyito, con el partido entre Rosario Central e Independiente. Un rato más tarde, Estudiantes de La Plata recibirá a Racing Club y luego llegará el plato fuerte, con el clásico entre River Plate y San Lorenzo de Almagro en el Monumental. Los octavos de final culminarán con Vélez Sarsfield vs. Gimnasia y Esgrima La Plata.

Días y horarios de los octavos de final del Apertura

SÁBADO 9 DE MAYO

16:30 – Talleres vs. Belgrano

19:00 – Boca vs. Huracán

21:30 – Argentinos vs. Lanús

21:30 – Independiente Rivadavia vs. Unión

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DOMINGO 10 DE MAYO

15:00 – Rosario Central vs. Independiente

17:00 – Estudiantes (LP) vs. Racing

19:00 – River vs. San Lorenzo

21:30 – Vélez vs. Gimnasia (LP)

Se vienen los octavos de final del Apertura. (Foto: Liga Profesional)

Las posiciones del Torneo Apertura