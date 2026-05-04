River vs. San Lorenzo: día y horario del partido por los octavos de final del Torneo Apertura 2026

Es un hecho: bajo la órbita de los octavos de final del Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga Profesional, River Plate y San Lorenzo de Almagro se encontrarán frente a frente. Un esperado clásico entre dos pesos pesados del plano doméstico que buscarán quedarse con la victoria para meterse en la próxima instancia y así acercarse a un nuevo título.

No es un detalle menor que el Millonario y el Ciclón se verán las caras con el Estadio Monumental de Núñez como testigo y como escenario. Esto tiene que ver con la mejor colocación de los encabezados tácticamente por Eduardo Coudet en la instancia inicial, ya que culminaron segundos en la Zona B, mientras que los de Boedo lo hicieron séptimos en la Zona A.

De esta manera, luego de enfrentarse a Carabobo, en Venezuela, el próximo jueves y por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, River tendrá que volver a enfocarse en el Torneo Apertura. Es que, por delante, tendrá un compromiso de alto voltaje y en el que tendrá que mejorar su nivel para salir victorioso.

River, emparejado con San Lorenzo. (Foto: Getty)

¿Cuándo se juega River vs. San Lorenzo?

El partido entre River Plate y San Lorenzo de Almagro, correspondiente a los octavos de final del Torneo Apertura 2026, se llevará a cabo, en el Estadio Monumental de Núñez, el próximo domingo 10 de mayo con pitazo inicial a las 19.

Los cruces de octavos de final

SÁBADO 9 DE MAYO

Talleres vs. Belgrano – 16.30hs

Boca Juniors vs. Huracán – 19hs

Independiente Rivadavia vs. Unión – 21.30hs

Argentinos Juniors vs. Lanús – 21.30hs

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DOMINGO 10 DE MAYO

Rosario Central vs. Independiente – 15hs

Estudiantes de La Plata vs. Racing Club – 17hs

River Plate vs. San Lorenzo – 19hs

Vélez Sarsfield vs. Gimnasia La Plata – 21.30hs

Las posiciones del Torneo Apertura

DATOS CLAVE

River Plate y San Lorenzo jugarán los octavos del Torneo Apertura el 10 de mayo.

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El partido se disputará en el Estadio Monumental tras la clasificación de ambos equipos.