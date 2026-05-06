Batacazos, Boca máximo candidato y posible Superclásico en la final: mis predicciones para el Apertura

Independiente Rivadavia y el Rojo completan mis contendientes principales. Ojo con esta definición en los Playoffs, que todo está muy abierto...

De cara a la definición del Torneo Apertura, el cuadro de eliminación directa promete batallas inolvidables. Veo a Boca, Independiente Rivadavia e Independiente de Avellaneda como principales candidatos iniciales, pero ojo; porque los resultados podrían decantar en una nueva final histórica superclásica, esta vez en el estadio Mario Alberto Kempes. Acá están mis predicciones para los Playoffs.

El cuadro de Boca e Independiente Rivadavia

En lo que respecta a Boca, su primer gran obstáculo será Huracán, en un partido que promete mucho morbo por la presencia de Diego Martínez en el banco rival y las ganas de revancha de Lucas Blondel. Sin embargo, el equipo dirigido por Claudio Úbeda logrará imponerse. En cuartos de final, el rival saldría del choque entre Argentinos y Lanús; una serie muy pareja, pero el Bicho corre con la ventaja del descanso semanal frente a un Granate enfocado en la Copa Libertadores. Frente a Argentinos, el Xeneize impondría su carácter y localía para meterse en semifinales.

En el resto de esa llave, Independiente Rivadavia —el mejor equipo en lo que va del semestre— debería ganarle como local a Unión. Por su parte, el clásico cordobés será una verdadera batalla, donde el Talleres de Carlos Tevez parte como favorito, aunque con el debido respeto al Belgrano del Ruso Zielinski. Superada esta instancia, en una hipotética semifinal, ya sea en Mendoza o frente a la T o Belgrano en La Bombonera, Boca es el claro candidato para llegar a la final por el peso y potencial de su plantel.

El cuadro de River, Racing, San Lorenzo, Independiente y Estudiantes

Por el otro lado del cuadro, River se medirá ante San Lorenzo. Si bien el Ciclón tiene armas para dar el batacazo y ganar en el Monumental, el peso de la historia inclina la balanza a favor del Millonario. En los demás cruces, Gimnasia, en alza, es el favorito para superar a un Vélez que viene en baja; mientras que Estudiantes de La Plata se perfila como el candidato indiscutido para eliminar a Racing.

En cuanto a Independiente, las fichas están puestas en una victoria en Rosario frente a Central. Con mucha fe en figuras como Gabriel Ávalos y Matías Abaldo, el Rojo tiene el potencial para ganar de visitante y cruzarse en cuartos de final con Estudiantes. De esta manera, los máximos candidatos para disputar la semifinal de este sector del cuadro son River y el propio Independiente.

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Las chances de una nueva final entre Boca y River

Si River logra ganar su llave de semifinales, el fútbol argentino se paralizará con una nueva definición superclásica. El 24 de mayo podría albergar la cuarta final de la historia entre Boca y River, sumándose a los antecedentes del Nacional 1976 en Avellaneda, la Supercopa 2018 en Mendoza y la histórica final de Madrid también en 2018.

El escenario para este desenlace sería el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El Boca de Úbeda frente al River del “Chacho” Coudet: una final soñada que coronaría el torneo de manera inmejorable. ¡Que lindo sería!