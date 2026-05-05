¿Otamendi tiene que jugar en River después del Mundial? Los aspectos clave que debe saber Coudet

A los 38 años, el marcador central se prepara para disputar el Mundial con la Selección Argentina. Mientras tanto, hay incertidumbre sobre su futuro.

Nicolás Otamendi no solo es un titular considerado por la Selección Argentina de Lionel Scaloni, sino además un posible refuerzo de River Plate y un potencial refuerzo estrella del fútbol argentino en la próxima temporada. Es que el defensor, hoy parte de Benfica, está sonando para poder ser parte del conjunto de Eduardo Coudet.

Actualmente, Otamendi es titular en el equipo de José Mourinho. Y titular indiscutido. Además, es capitán, líder, referente y muy elogiado por el propio entrenador portugués por sus habilidades, por su personalidad, por ser una referencia de un Benfica que no tiene grandes nombres y que tampoco hizo una buena temporada.

Es que el equipo del histórico ex entrenador de Real Madrid quedó en segundo lugar, solo por detrás de Porto, que se consagró campeón tras ese sprint final de cuatro victorias. A día de hoy, le saca nueve puntos a su escolta, Benfica, que ni siquiera es segundo en soledad porque comparte esa posición junto a Sporting de Lisboa.

De hecho, este fin de semana no fue el mejor para el propio futbolista porque fue expulsado cuando iban ganando 2-0. Y, tras esa roja, el equipo de Famalicão se lo empató. Sufrió mucho la falta de su pilar defensivo, que cada tanto tiene algún error de esos infantiles. “Falta de madurez”, hablan algunos medios de comunicación portugueses.

A sus 38 años, Otamendi tiene esas cosas. Errores que lo dejan pagando, situaciones de uno contra uno donde queda muy expuesto. Aún así, en un balance general, su rendimiento es bueno. Promedia una efectividad del 91% en sus partidos de liga y fue parte importante de las 12 vallas invictas que tuvo el equipo, con buenos números a nivel defensivo.

Otamendi tiene una tasa altísima de duelos ganados, con 7,3 por encuentro. La verdad es que, comparando con otros jugadores, es alta. Está Top 7 en intercepciones entre todos los jugadores de la competencia, pero también está Top 1 entre los futbolistas que cometieron errores que llevaron a remate de un rival, con tres en total.

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Hay un dato muy interesante de Otamendi y su temporada en Benfica y es que es el segundo de toda la competencia en cantidad de duelos ganadores frente a rivales: 213, a solo cuatro del número uno. Así las cosas, le saca 30 al segundo de Benfica, que actualmente es el colombiano Richard Ríos.

Pero, de vuelta: este tipo de expulsiones, este tipo de errores, hacen que quede expuesto y River debe saberlo a la hora de contratarlo. Pero también la Selección Argentina. De hecho, hay un gran problema y es que, si le dan dos fechas por esta tarjeta roja del fin de semana, Otamendi ya no jugaría hasta la segunda jornada del Mundial.

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El defensor central será uno de los referentes de la Selección Argentina de Scaloni. De hecho, es titular para el técnico. Es muy difícil que Lisandro Martínez, Leonardo Balardi o Marcos Senesi le ganen la posición para ser compañeros del Cuti Romero. A día de hoy, Otamendi es el quinto jugador con más presencias en la historia de La Albiceleste.

Su retirada del fútbol internacional puede coincidir con una vuelta al fútbol argentino para ser parte del equipo de Coudet que, a día de hoy, sufre bastante en la zaga central viendo como Lautaro Rívero no termina de asentarse en Primera, Lucas Martínez Quarta es irregular por demás y Germán Pezzelal está en un momento criticable.

Otamendi no representa un salto de nivel como Marcos Acuña o Leandro Paredes, pero es un jugador que, en el grosor de la temporada, está vigente. Tiene estas fallas que lo dejan bastante expuesto y que, en la liga argentina, de mucho roce físico y de mucho contacto, podría traerle ciertos problemas.