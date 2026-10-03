Dónde ver EN VIVO Argentinos Juniors vs. Tigre por la fecha 11 del Torneo Clausura: TV y streaming online

El puntero del Clausura recibe una prueba exigente este domingo 4 de octubre en el Estadio Diego Armando Maradona, cuando Argentinos Juniors reciba a Tigre con la obligación de no perder pisada en la cima.
Argentinos quiere cortar una racha sin triunfos y mantener el primer lugar, mientras Tigre necesita puntos para despegarse de la mitad de tabla hacia abajo.
Horario del partido
- Argentina: 19:15 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: TNT Sports, Max
La actualidad de ambos equipos
Argentinos Juniors llega como líder con 18 puntos en 10 partidos, pero el presente inmediato no acompaña del todo: viene de caer como visitante ante Rosario Central y antes había sumado dos empates seguidos, ante Gimnasia y Barracas Central. La localía en el Maradona aparece como la gran chance de volver a ganar y asegurar la cima.
Tigre atraviesa un momento complicado. Marcha en la mitad de la tabla con 12 unidades y acumula tres derrotas consecutivas: perdió con Vélez, con Rosario Central de local y con Gimnasia. El equipo necesita reaccionar rápido para no quedar relegado del grupo de arriba.
El historial entre Argentinos Juniors y Tigre
El historial entre ambos está parejo, aunque con ligera ventaja para Tigre: de 29 enfrentamientos, el conjunto de Victoria ganó 11, Argentinos se quedó con 9 y hubo 10 empates. En goles también manda Tigre, con 29 convertidos contra 25 de Argentinos. En los duelos más recientes se impuso la paridad, con un empate 1-1 en marzo pasado y una victoria de Tigre por 2-1 en julio del año anterior.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|16/03/2026
|Tigre vs. Argentinos Juniors
|1-1
|Liga Profesional Argentina
|20/07/2025
|Tigre vs. Argentinos Juniors
|2-1
|Liga Profesional Argentina
|31/01/2025
|Argentinos Juniors vs. Tigre
|1-0
|Liga Profesional Argentina
|18/07/2024
|Argentinos Juniors vs. Tigre
|0-2
|Liga Profesional Argentina
|06/03/2023
|Tigre vs. Argentinos Juniors
|0-1
|Liga Profesional Argentina
|12/07/2022
|Argentinos Juniors vs. Tigre
|2-1
|Liga Profesional Argentina
|15/05/2022
|Tigre vs. Argentinos Juniors
|1-1
|Liga Profesional Argentina
|12/11/2018
|Tigre vs. Argentinos Juniors
|2-1
|Liga Profesional Argentina
|12/02/2018
|Tigre vs. Argentinos Juniors
|2-0
|Liga Profesional Argentina
|01/02/2017
|Tigre vs. Argentinos Juniors
|0-1
|Club Friendlies
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Huracán vs. Aldosivi — domingo 4 de octubre, 14:45 hs
- Talleres vs. Belgrano — domingo 4 de octubre, 17:00 hs
- Estudiantes de Río Cuarto vs. Racing — domingo 4 de octubre, 21:30 hs
- Deportivo Riestra vs. Central Córdoba — lunes 5 de octubre, 16:45 hs
- Vélez vs. Platense — lunes 5 de octubre, 19:00 hs
- Estudiantes vs. Gimnasia de Mendoza — lunes 5 de octubre, 19:00 hs
- Banfield vs. Rosario Central — lunes 5 de octubre, 21:15 hs
En síntesis
- Argentinos Juniors y Tigre se enfrentan este domingo 4 de octubre por la fecha 11 del Torneo Clausura.
- El partido se transmitirá por TNT Sports y Max.
- Argentinos Juniors suma 18 puntos en el torneo.
- Tigre suma 12 puntos en el torneo.