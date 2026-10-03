Dónde ver EN VIVO Argentinos Juniors vs. Tigre por la fecha 11 del Torneo Clausura: TV y streaming online

Argentinos Juniors y Tigre se enfrentan este domingo 4 de octubre, en el Estadio Diego Armando Maradona, por la fecha 11 del Torneo Clausura. Los detalles de la televisación.

El puntero del Clausura recibe una prueba exigente este domingo 4 de octubre en el Estadio Diego Armando Maradona, cuando Argentinos Juniors reciba a Tigre con la obligación de no perder pisada en la cima.

Argentinos quiere cortar una racha sin triunfos y mantener el primer lugar, mientras Tigre necesita puntos para despegarse de la mitad de tabla hacia abajo.

Horario del partido

Argentina: 19:15 hs

Por dónde ver el partido

Argentina: TNT Sports, Max

La actualidad de ambos equipos

Argentinos Juniors llega como líder con 18 puntos en 10 partidos, pero el presente inmediato no acompaña del todo: viene de caer como visitante ante Rosario Central y antes había sumado dos empates seguidos, ante Gimnasia y Barracas Central. La localía en el Maradona aparece como la gran chance de volver a ganar y asegurar la cima.

Tigre atraviesa un momento complicado. Marcha en la mitad de la tabla con 12 unidades y acumula tres derrotas consecutivas: perdió con Vélez, con Rosario Central de local y con Gimnasia. El equipo necesita reaccionar rápido para no quedar relegado del grupo de arriba.

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El historial entre Argentinos Juniors y Tigre

El historial entre ambos está parejo, aunque con ligera ventaja para Tigre: de 29 enfrentamientos, el conjunto de Victoria ganó 11, Argentinos se quedó con 9 y hubo 10 empates. En goles también manda Tigre, con 29 convertidos contra 25 de Argentinos. En los duelos más recientes se impuso la paridad, con un empate 1-1 en marzo pasado y una victoria de Tigre por 2-1 en julio del año anterior.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 16/03/2026 Tigre vs. Argentinos Juniors 1-1 Liga Profesional Argentina 20/07/2025 Tigre vs. Argentinos Juniors 2-1 Liga Profesional Argentina 31/01/2025 Argentinos Juniors vs. Tigre 1-0 Liga Profesional Argentina 18/07/2024 Argentinos Juniors vs. Tigre 0-2 Liga Profesional Argentina 06/03/2023 Tigre vs. Argentinos Juniors 0-1 Liga Profesional Argentina 12/07/2022 Argentinos Juniors vs. Tigre 2-1 Liga Profesional Argentina 15/05/2022 Tigre vs. Argentinos Juniors 1-1 Liga Profesional Argentina 12/11/2018 Tigre vs. Argentinos Juniors 2-1 Liga Profesional Argentina 12/02/2018 Tigre vs. Argentinos Juniors 2-0 Liga Profesional Argentina 01/02/2017 Tigre vs. Argentinos Juniors 0-1 Club Friendlies

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Huracán vs. Aldosivi — domingo 4 de octubre, 14:45 hs

Talleres vs. Belgrano — domingo 4 de octubre, 17:00 hs

Estudiantes de Río Cuarto vs. Racing — domingo 4 de octubre, 21:30 hs

Deportivo Riestra vs. Central Córdoba — lunes 5 de octubre, 16:45 hs

Vélez vs. Platense — lunes 5 de octubre, 19:00 hs

Estudiantes vs. Gimnasia de Mendoza — lunes 5 de octubre, 19:00 hs

Banfield vs. Rosario Central — lunes 5 de octubre, 21:15 hs

En síntesis