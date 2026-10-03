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Torneo Clausura

Dónde ver EN VIVO Argentinos Juniors vs. Tigre por la fecha 11 del Torneo Clausura: TV y streaming online

Argentinos Juniors y Tigre se enfrentan este domingo 4 de octubre, en el Estadio Diego Armando Maradona, por la fecha 11 del Torneo Clausura. Los detalles de la televisación.

Argentinos Juniors vs. Tigre, Torneo Clausura
Argentinos Juniors vs. Tigre, Torneo Clausura

El puntero del Clausura recibe una prueba exigente este domingo 4 de octubre en el Estadio Diego Armando Maradona, cuando Argentinos Juniors reciba a Tigre con la obligación de no perder pisada en la cima.

Argentinos quiere cortar una racha sin triunfos y mantener el primer lugar, mientras Tigre necesita puntos para despegarse de la mitad de tabla hacia abajo.

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Horario del partido

  • Argentina: 19:15 hs

Por dónde ver el partido

  • Argentina: TNT Sports, Max

La actualidad de ambos equipos

Argentinos Juniors llega como líder con 18 puntos en 10 partidos, pero el presente inmediato no acompaña del todo: viene de caer como visitante ante Rosario Central y antes había sumado dos empates seguidos, ante Gimnasia y Barracas Central. La localía en el Maradona aparece como la gran chance de volver a ganar y asegurar la cima.

Tigre atraviesa un momento complicado. Marcha en la mitad de la tabla con 12 unidades y acumula tres derrotas consecutivas: perdió con Vélez, con Rosario Central de local y con Gimnasia. El equipo necesita reaccionar rápido para no quedar relegado del grupo de arriba.

El historial entre Argentinos Juniors y Tigre

El historial entre ambos está parejo, aunque con ligera ventaja para Tigre: de 29 enfrentamientos, el conjunto de Victoria ganó 11, Argentinos se quedó con 9 y hubo 10 empates. En goles también manda Tigre, con 29 convertidos contra 25 de Argentinos. En los duelos más recientes se impuso la paridad, con un empate 1-1 en marzo pasado y una victoria de Tigre por 2-1 en julio del año anterior.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
16/03/2026Tigre vs. Argentinos Juniors1-1Liga Profesional Argentina
20/07/2025Tigre vs. Argentinos Juniors2-1Liga Profesional Argentina
31/01/2025Argentinos Juniors vs. Tigre1-0Liga Profesional Argentina
18/07/2024Argentinos Juniors vs. Tigre0-2Liga Profesional Argentina
06/03/2023Tigre vs. Argentinos Juniors0-1Liga Profesional Argentina
12/07/2022Argentinos Juniors vs. Tigre2-1Liga Profesional Argentina
15/05/2022Tigre vs. Argentinos Juniors1-1Liga Profesional Argentina
12/11/2018Tigre vs. Argentinos Juniors2-1Liga Profesional Argentina
12/02/2018Tigre vs. Argentinos Juniors2-0Liga Profesional Argentina
01/02/2017Tigre vs. Argentinos Juniors0-1Club Friendlies

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Huracán vs. Aldosivi — domingo 4 de octubre, 14:45 hs
  • Talleres vs. Belgrano — domingo 4 de octubre, 17:00 hs
  • Estudiantes de Río Cuarto vs. Racing — domingo 4 de octubre, 21:30 hs
  • Deportivo Riestra vs. Central Córdoba — lunes 5 de octubre, 16:45 hs
  • Vélez vs. Platense — lunes 5 de octubre, 19:00 hs
  • Estudiantes vs. Gimnasia de Mendoza — lunes 5 de octubre, 19:00 hs
  • Banfield vs. Rosario Central — lunes 5 de octubre, 21:15 hs

En síntesis

  • Argentinos Juniors y Tigre se enfrentan este domingo 4 de octubre por la fecha 11 del Torneo Clausura.
  • El partido se transmitirá por TNT Sports y Max.
  • Argentinos Juniors suma 18 puntos en el torneo.
  • Tigre suma 12 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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